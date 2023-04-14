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港股ADR升72點 夜期高水124點 美期跌亞股個別發展 陸控上市

美股向上，港股ADR升72點或0.35%，報20416點，即月恒指夜期升94點，報20468點，夜期高水124點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.06%，折合報367.06元；阿里巴巴（9988）升0.23%，折合報94.37元；美團（3690）升0.45%，折合報131.48元；匯控（0005）升1.36%，折合報56元；建行（0939）跌0.23%，折合報5.23元。

道期現跌0.152%；標期現跌0.04%；納期現跌0.1%。日股現升0.81%，韓股現升0.53%，澳股現跌0.06%。

VIX指數隔晚跌6.75%或1.29點，報17.8點。

紐油現升0.2%或0.17美元，報82.33美元；布油現升0.15%或0.12美元，報86.22美元；金價現升0.01%或0.21美元，報2040.43美元；LME 銅期貨隔晚升1.59%或142美元，報9058.5美元。美國10年期債息現跌0.05%或0.0019厘，報3.443厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，康寧醫院（2120）、太和控股（0718）、招金礦業（1818）

陸控（6623）上市，隔晚ADR升1.5%，折合31.55港元。

內地三大航空公司3月客量以倍數上升。

平保（2318）首季保費收入升5.6%。

股東聯盟據稱就電視廣播（0511）埋堆堆運作向內地監管部門投訴。TVB否認「大台小股東大聯盟」指控，將向其採取法律行動。

傳遭匿名舉報低價賣樓利益輸送，潤地（1109）報警安永否認。

中車（1766）發盈喜，料首季純利最多增近2倍。

知乎（2390）中文大模型「知海圖AI」內測。

融創中國（1918）兩名效力近廿年老臣子辭任執董。

內地擬限大型鋼廠產量，不能超過去年。

碧桂園（2007）旗下據報從私銀取得9億港元貸款。

 

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