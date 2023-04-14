美股向上，港股ADR升72點或0.35%，報20416點，即月恒指夜期升94點，報20468點，夜期高水124點。
個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.06%，折合報367.06元；阿里巴巴（9988）升0.23%，折合報94.37元；美團（3690）升0.45%，折合報131.48元；匯控（0005）升1.36%，折合報56元；建行（0939）跌0.23%，折合報5.23元。
道期現跌0.152%；標期現跌0.04%；納期現跌0.1%。日股現升0.81%，韓股現升0.53%，澳股現跌0.06%。
VIX指數隔晚跌6.75%或1.29點，報17.8點。
紐油現升0.2%或0.17美元，報82.33美元；布油現升0.15%或0.12美元，報86.22美元；金價現升0.01%或0.21美元，報2040.43美元；LME 銅期貨隔晚升1.59%或142美元，報9058.5美元。美國10年期債息現跌0.05%或0.0019厘，報3.443厘。
多間公司最快今日公布業績，包括，康寧醫院（2120）、太和控股（0718）、招金礦業（1818）
陸控（6623）上市，隔晚ADR升1.5%，折合31.55港元。
平保（2318）首季保費收入升5.6%。
股東聯盟據稱就電視廣播（0511）埋堆堆運作向內地監管部門投訴。TVB否認「大台小股東大聯盟」指控，將向其採取法律行動。
傳遭匿名舉報低價賣樓利益輸送，潤地（1109）報警安永否認。
中車（1766）發盈喜，料首季純利最多增近2倍。
知乎（2390）中文大模型「知海圖AI」內測。
融創中國（1918）兩名效力近廿年老臣子辭任執董。
碧桂園（2007）旗下據報從私銀取得9億港元貸款。
其他報道
美國通脹放緩 美債息、美股上升 道指標指見近兩個月高 道指升383點