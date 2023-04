他表示,他比以往任何時候都更有信心賭注會成功,並引用最近離開香港銀行系統的存款規模相關數據作證明。他又指,在亞洲只有一個倉位,「就是做空港元,有多少便做空多少(As many as we can be short)。」

