恒指午後變動不大，維持今早高低位。恒指今早高開78點，高位升138點，低位跌47點，高低波幅186點。通訊服務、金融、非必需消費品股推動大市。全市上升股份比例為32.94%，下跌為28.71%，無升跌為38.33%。

恒指收市升94點或0.46%，報20438點，大市成交金額1083億元，較上日減少1.48%；國指升38點或0.57%，報6914點。恒生科技指數收報4164點，升0.1%。

藍籌股成交金額438.05億元，佔大市成交40.44%；科指成份股成交金額241.64億元，佔大市成交22.31%；國指成份股成交金額380.61億元，佔大市成交35.14%。

窩輪及牛熊證成交金額減少16.28%，至95.45億元，佔大市成交8.8%。牛熊證成交金額48.86億元，減少9.46%；窩輪成交金額46.58億元，減少22.4%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。美團（3690）、友邦（1299）、京東（9618）拖累大市。

藍籌46隻升，24隻下跌，6隻無升跌。中芯（0981）升7.17%，收報23.9元，是升幅最大的藍籌，金沙中國（1928）跌3.16%，收報27.6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股13隻升，16隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是中芯國際（0981）創52周高，見23.9元，收報23.9元，升7.17%；跌幅最大的是百度（9888）收報130元，跌3.06%。

恒指升穿10天線(20349.5點)、50天線(20379.21點)。科指20天線(4125.44點)、250天線(4117.43點)失而復得，但50天線(4187.07點)、100天線(4173.34點)則得而復失。

北水南下合計淨流入33.56億元，較上日增加200.94%，淨流入金額是4月6日38.84億元後最多。北水連續第2日流入，累計流入44.71億元。南水北上合計淨流入64.24億元人民幣，終止連續2日流出。

三大指數即日表現

恒指曾升最多0.68%，是4月11日後最大升幅。曾高見20482.68點，是4月12日20494.81點後最高。今日收市報20438.81點，是4月11日後收市新高，當日報20485.24點。連升2日，累計升128.95點，對上一次連升2日是4月11日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是3月22日。

科指曾升最多0.87%，是4月11日後最大升幅。高見4196.16點，是4月12日4247.83點後最高。今日收市報4164.03點，是4月12日後收市新高，當日報4166.77點。

國指曾升最多0.87%，是4月11日後最大升幅。高見6935.29點，是4月12日6957.12點後最高。今日收市報6914.4點，是4月11日後收市新高，當日報6950.37點。連升2日，累計升47.9點，對上一次連升2日是4月11日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是3月22日。

一周表現

恒指本周累升0.53%或107點，升幅是3月31日後最大，當時收市升幅為2.43%；本周表現最佳的是龍湖（0960），累升16.12%，其次為碧桂園服務（6098）及藥明生物（2269），分別升16.04%及15.73%。而表現最差的是百度 （9888），累跌9.03%，其次為京東（9618）及騰訊（0700），分別跌7.11%及5.19%。

國指本周累升0.3%或20點，升幅是3月31日後最大，當時收市升幅為2.56%；本周表現最佳的是龍湖集團（0960），累升16.12%，其次為碧桂園服務（6098）及碧桂園（2007），分別升16.04%及14.15%。而表現最差的是商湯（0020），累跌12.01%，其次為百度（9888）及京東（9618），分別跌9.03%及7.11%。

科指本周累跌1.74%或73點，跌幅是3月10日後最大，當時收市跌幅為10.19%；科指連跌2周，對上一次連跌2周，是2月10日；本周表現最佳的是中芯國際（0981），累升6.46%，其次為閱文（0772）及舜宇（2382），分別升5.89%及5.1%。而表現最差的是瑞聲（2018），累跌14.7%，其次為商湯（0020）及百度（9888），分別跌12.01%及9.03%。

個股表現

四大行據報擬發行TLAC 每間至少100億人幣。工行（1398）收報4.25元，升0.24%。農行（1288）創52周高，見3.03元，收報3.03元，升0.33%。中行（3988）收報3.11元，升0.32%。建行（0939）收報5.26元，升0.38%。

日本政府批准大阪興建賭場度假村。新濠國際發展（0200）收報9.13元，跌0.33%。美高梅中國（2282）收報9.84元，跌1.3%。澳博（0880）收報4元，跌0.99%。永利澳門（1128）收報8.06元，跌0.98%。銀河娛樂（0027）收報53.8元，跌0.83%。金沙中國（1928）收報27.6元，跌3.16%。

招金礦業（1818）最快今日公布業績，創52周高，見14.7元，收報13.94元，升1.6%。

陸控（6623）上市，隔晚ADR升1.5%，折合31.55港元。港股收報34.75元，較ADR升10.14%。

內地三大航空公司3月客量以倍數上升。國航（0753）收報7.14元，升0.42%。南航（1055）收報5.65元，跌0.88%。東航（0670）收報3.16元，升0.32%。

平保（2318）首季保費收入升5.6%。收報52.1元，升1.07%。

股東聯盟據稱就電視廣播（0511）埋堆堆運作向內地監管部門投訴。TVB否認「大台小股東大聯盟」指控，將向其採取法律行動。收報8.1元，跌8.78%。

傳遭匿名舉報低價賣樓利益輸送，潤地（1109）報警安永否認。收報39.05元，升1.17%。

中車（1766）發盈喜，料首季純利最多增近2倍。創52周高，見4.97元，收報4.94元，升2.28%。

知乎（2390）中文大模型「知海圖AI」內測。收報19.16元，升0.84%。

融創中國（1918）兩名效力近廿年老臣子辭任執董。見52周低1.69元，收報1.89元，跌7.35%。

內地擬限大型鋼廠產量，不能超過去年。馬鞍山鋼鐵股份（0323）收報1.79元，升1.7%。鞍鋼股份（0347）收報2.6元，升3.17%。

碧桂園（2007）旗下據報從私銀取得9億港元貸款。收報2.34元，跌0.85%。

破頂股表現

破頂股包括，中國黃金國際（2099）創上市新高，見47.5元，收報45元，升5.26%；利華控股集團（1346）創上市新高，見0.87元，收報0.86元，升3.61%；中集車輛（1839）創上市新高，見8.8元，收報8.7元，升24.29%；康灃生物（6922）創上市新高，見19.4元，收報19.38元，升0.1%；綠城管理控股（9979）創上市新高，見7.97元，收報7.91元，升0.38%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8344.5元，收報8344.5元，升0.01%；ＦＡ南方以太幣（3068）創上市新高，見13.1元，收報12.99元，升9.62%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1025.6元，收報1025.6元，升0.02%；ＰＰ美國庫（3077）創上市新高，見3989.8元，收報3989.8元，升0.03%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見831.75元，收報831.75元，升0.02%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見13.4元，收報13.31元，升2.46%；富邦滬深港高股息（3190）創上市新高，見11.14元，收報11.1元，升0.63%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1062.95元，收報1062.95元，升0.01%；ＰＰ美國庫－Ｕ（9077）創上市新高，見508.25元，收報508.25元，升0.02%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見523.15元，收報523.15元，升0.03%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見106.25元，收報106.25元，升0.14%；保利置業（0119）創52周高，見2.16元，收報2.15元，升3.86%；越秀地產（0123）創52周高，見13.28元，收報13.28元，升1.22%；IGG（0799）創52周高，見4.83元，收報4.7元，升1.51%；普拉達（1913）創52周高，見58.8元，收報58.5元，升5.98%；新秀麗（1910）創52周高，見25.7元，收報25.2元，升1%；上海醫藥（2607）創52周高，見15.58元，收報15.46元，跌0.39%；同仁堂國藥（3613）創52周高，見15元，收報14.84元，升1.64%；聯邦制藥（3933）創52周高，見5.88元，收報5.75元，跌0.17%；麗珠醫藥（1513）創52周高，見30元，收報29.95元，升1.53%；神威藥業（2877）創52周高，見9元，收報8.86元，跌0.67%。

破頂指數成份股包括，中芯國際（0981）創52周高，見23.9元，收報23.9元，升7.17%；中石化（0386）創52周高，見4.99元，收報4.97元，升1.64%；中移動（0941）創52周高，見67.3元，收報66.95元，升1.59%；農業銀行（1288）創52周高，見3.03元，收報3.03元，升0.33%。

破底股方面

22隻股份創上市新低，其中十隻包括，景瑞（1862）低見0.167元，收報0.171元，跌4.47%；泰凌醫藥（1011）低見0.058元，收報0.062元，跌4.62%；新宇環保（0436）低見0.07元，收報0.076元，跌1.3%；富通科技（0465）低見0.23元，收報0.255元，升2%；稀鎂科技（0601）低見0.185元，收報0.188元，跌1.57%；中國金融投資管理（0605）低見0.57元，收報0.59元，跌9.23%；威華達控股（0622）低見0.235元，收報0.243元，升1.25%；國美金融科技（0628）低見0.161元，收報0.162元，跌4.71%；和嘉控股（0704）低見0.2元，收報0.2元，跌17.7%；中國錢包（0802）低見0.079元，收報0.079元，跌3.66%。

37隻股份創52周低，其中十隻包括，景福集團（0280）低見0.345元，收報0.355元，跌1.39%；慶鈴汽車股份（1122）低見0.82元，收報0.83元，跌3.49%；高陽科技（0818）低見0.72元，收報0.73元，跌1.35%；渝太地產（0075）低見0.48元，收報0.51元，無升跌；HYPEBEAST（0150）低見0.275元，收報0.275元，跌3.51%；博富臨置業（0225）低見8.6元，收報8.6元，無升跌；太興置業（0277）低見3.8元，收報3.8元，無升跌；東建國際（0329）低見0.66元，收報0.67元，跌4.29%；聯合集團（0373）低見1.67元，收報1.68元，升0.6%；實力建業（0519）低見0.064元，收報0.069元，跌4.17%。

異動股

上升異動股，包括，民商創科（1632）收報0.48元，升60%；港銀控股（8162）收報0.204元，升32.47%；JBB BUILDERS（1903）收報0.55元，升29.41%；五礦資源（1208）收報3.14元，升26.61%；大唐潼金（8299）收報0.172元，升25.55%；中集車輛（1839）創上市新高，見8.8元，收報8.7元，升24.29%；S&T HLDGS（3928）收報0.66元，升22.22%；瑞誠中國傳媒（1640）收報0.355元，升18.33%；BC科技（0863）收報3.06元，升15.91%；金川國際（2362）收報0.62元，升14.81%。

下跌異動股，包括，中盈盛達融資擔保（1543）創上市新低，見0.34元，收報0.365元，跌79.14%；北森控股（9669）平上市低位#N/A N/A元，收報17.44元，跌33.18%；華控康泰（1312）收報0.045元，跌23.73%；吉輝控股（8027）收報0.275元，跌23.61%；亦辰集團（8365）收報0.95元，跌22.13%；上海青浦消防（8115）收報0.37元，跌18.68%；東方大學城控股（8067）收報0.53元，跌18.46%；和嘉控股（0704）創上市新低，見0.2元，收報0.2元，跌17.7%；米格國際（1247）收報0.435元，跌13%；方圓生活服務（9978）收報0.122元，跌12.23%。

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