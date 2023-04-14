moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指升94點 全周升107點 北水流入增兩倍

美國通脹放緩，利率期貨顯示5月加息機率微降至69.2%，美債息向下，美期亦向下，MSCI亞太指數升至近兩個月來高點，人民幣創三周最大升幅。北向資金今日淨買入A股超過64億元人民幣，為近一個月來單日最大。港股反覆上升，恒指國指連升兩日，全周計恒指累升107點。大市成交減少1%，北水流入增2倍。

恒指午後變動不大，維持今早高低位。恒指今早高開78點，高位升138點，低位跌47點，高低波幅186點。通訊服務、金融、非必需消費品股推動大市。全市上升股份比例為32.94%，下跌為28.71%，無升跌為38.33%。

恒指收市升94點或0.46%，報20438點，大市成交金額1083億元，較上日減少1.48%；國指升38點或0.57%，報6914點。恒生科技指數收報4164點，升0.1%。

藍籌股成交金額438.05億元，佔大市成交40.44%；科指成份股成交金額241.64億元，佔大市成交22.31%；國指成份股成交金額380.61億元，佔大市成交35.14%。

窩輪及牛熊證成交金額減少16.28%，至95.45億元，佔大市成交8.8%。牛熊證成交金額48.86億元，減少9.46%；窩輪成交金額46.58億元，減少22.4%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。美團（3690）、友邦（1299）、京東（9618）拖累大市。

藍籌46隻升，24隻下跌，6隻無升跌。中芯（0981）升7.17%，收報23.9元，是升幅最大的藍籌，金沙中國（1928）跌3.16%，收報27.6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股13隻升，16隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是中芯國際（0981）創52周高，見23.9元，收報23.9元，升7.17%；跌幅最大的是百度（9888）收報130元，跌3.06%。

恒指升穿10天線(20349.5點)、50天線(20379.21點)。科指20天線(4125.44點)、250天線(4117.43點)失而復得，但50天線(4187.07點)、100天線(4173.34點)則得而復失。

北水南下合計淨流入33.56億元，較上日增加200.94%，淨流入金額是4月6日38.84億元後最多。北水連續第2日流入，累計流入44.71億元。南水北上合計淨流入64.24億元人民幣，終止連續2日流出。

三大指數即日表現

恒指曾升最多0.68%，是4月11日後最大升幅。曾高見20482.68點，是4月12日20494.81點後最高。今日收市報20438.81點，是4月11日後收市新高，當日報20485.24點。連升2日，累計升128.95點，對上一次連升2日是4月11日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是3月22日。

科指曾升最多0.87%，是4月11日後最大升幅。高見4196.16點，是4月12日4247.83點後最高。今日收市報4164.03點，是4月12日後收市新高，當日報4166.77點。

國指曾升最多0.87%，是4月11日後最大升幅。高見6935.29點，是4月12日6957.12點後最高。今日收市報6914.4點，是4月11日後收市新高，當日報6950.37點。連升2日，累計升47.9點，對上一次連升2日是4月11日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是3月22日。

一周表現

恒指本周累升0.53%或107點，升幅是3月31日後最大，當時收市升幅為2.43%；本周表現最佳的是龍湖（0960），累升16.12%，其次為碧桂園服務（6098）及藥明生物（2269），分別升16.04%及15.73%。而表現最差的是百度 （9888），累跌9.03%，其次為京東（9618）及騰訊（0700），分別跌7.11%及5.19%。

國指本周累升0.3%或20點，升幅是3月31日後最大，當時收市升幅為2.56%；本周表現最佳的是龍湖集團（0960），累升16.12%，其次為碧桂園服務（6098）及碧桂園（2007），分別升16.04%及14.15%。而表現最差的是商湯（0020），累跌12.01%，其次為百度（9888）及京東（9618），分別跌9.03%及7.11%。

科指本周累跌1.74%或73點，跌幅是3月10日後最大，當時收市跌幅為10.19%；科指連跌2周，對上一次連跌2周，是2月10日；本周表現最佳的是中芯國際（0981），累升6.46%，其次為閱文（0772）及舜宇（2382），分別升5.89%及5.1%。而表現最差的是瑞聲（2018），累跌14.7%，其次為商湯（0020）及百度（9888），分別跌12.01%及9.03%。

個股表現

四大行據報擬發行TLAC 每間至少100億人幣。工行（1398）收報4.25元，升0.24%。農行（1288）創52周高，見3.03元，收報3.03元，升0.33%。中行（3988）收報3.11元，升0.32%。建行（0939）收報5.26元，升0.38%。

日本政府批准大阪興建賭場度假村。新濠國際發展（0200）收報9.13元，跌0.33%。美高梅中國（2282）收報9.84元，跌1.3%。澳博（0880）收報4元，跌0.99%。永利澳門（1128）收報8.06元，跌0.98%。銀河娛樂（0027）收報53.8元，跌0.83%。金沙中國（1928）收報27.6元，跌3.16%。

招金礦業（1818）最快今日公布業績，創52周高，見14.7元，收報13.94元，升1.6%。

陸控（6623）上市，隔晚ADR升1.5%，折合31.55港元。港股收報34.75元，較ADR升10.14%。

內地三大航空公司3月客量以倍數上升。國航（0753）收報7.14元，升0.42%。南航（1055）收報5.65元，跌0.88%。東航（0670）收報3.16元，升0.32%。

平保（2318）首季保費收入升5.6%。收報52.1元，升1.07%。

股東聯盟據稱就電視廣播（0511）埋堆堆運作向內地監管部門投訴。TVB否認「大台小股東大聯盟」指控，將向其採取法律行動。收報8.1元，跌8.78%。

傳遭匿名舉報低價賣樓利益輸送，潤地（1109）報警安永否認。收報39.05元，升1.17%。

中車（1766）發盈喜，料首季純利最多增近2倍。創52周高，見4.97元，收報4.94元，升2.28%。

知乎（2390）中文大模型「知海圖AI」內測。收報19.16元，升0.84%。

融創中國（1918）兩名效力近廿年老臣子辭任執董。見52周低1.69元，收報1.89元，跌7.35%。

內地擬限大型鋼廠產量，不能超過去年。馬鞍山鋼鐵股份（0323）收報1.79元，升1.7%。鞍鋼股份（0347）收報2.6元，升3.17%。

碧桂園（2007）旗下據報從私銀取得9億港元貸款。收報2.34元，跌0.85%。

破頂股表現

破頂股包括，中國黃金國際（2099）創上市新高，見47.5元，收報45元，升5.26%；利華控股集團（1346）創上市新高，見0.87元，收報0.86元，升3.61%；中集車輛（1839）創上市新高，見8.8元，收報8.7元，升24.29%；康灃生物（6922）創上市新高，見19.4元，收報19.38元，升0.1%；綠城管理控股（9979）創上市新高，見7.97元，收報7.91元，升0.38%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8344.5元，收報8344.5元，升0.01%；ＦＡ南方以太幣（3068）創上市新高，見13.1元，收報12.99元，升9.62%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1025.6元，收報1025.6元，升0.02%；ＰＰ美國庫（3077）創上市新高，見3989.8元，收報3989.8元，升0.03%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見831.75元，收報831.75元，升0.02%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見13.4元，收報13.31元，升2.46%；富邦滬深港高股息（3190）創上市新高，見11.14元，收報11.1元，升0.63%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1062.95元，收報1062.95元，升0.01%；ＰＰ美國庫－Ｕ（9077）創上市新高，見508.25元，收報508.25元，升0.02%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見523.15元，收報523.15元，升0.03%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見106.25元，收報106.25元，升0.14%；保利置業（0119）創52周高，見2.16元，收報2.15元，升3.86%；越秀地產（0123）創52周高，見13.28元，收報13.28元，升1.22%；IGG（0799）創52周高，見4.83元，收報4.7元，升1.51%；普拉達（1913）創52周高，見58.8元，收報58.5元，升5.98%；新秀麗（1910）創52周高，見25.7元，收報25.2元，升1%；上海醫藥（2607）創52周高，見15.58元，收報15.46元，跌0.39%；同仁堂國藥（3613）創52周高，見15元，收報14.84元，升1.64%；聯邦制藥（3933）創52周高，見5.88元，收報5.75元，跌0.17%；麗珠醫藥（1513）創52周高，見30元，收報29.95元，升1.53%；神威藥業（2877）創52周高，見9元，收報8.86元，跌0.67%。

破頂指數成份股包括，中芯國際（0981）創52周高，見23.9元，收報23.9元，升7.17%；中石化（0386）創52周高，見4.99元，收報4.97元，升1.64%；中移動（0941）創52周高，見67.3元，收報66.95元，升1.59%；農業銀行（1288）創52周高，見3.03元，收報3.03元，升0.33%。

破底股方面

22隻股份創上市新低，其中十隻包括，景瑞（1862）低見0.167元，收報0.171元，跌4.47%；泰凌醫藥（1011）低見0.058元，收報0.062元，跌4.62%；新宇環保（0436）低見0.07元，收報0.076元，跌1.3%；富通科技（0465）低見0.23元，收報0.255元，升2%；稀鎂科技（0601）低見0.185元，收報0.188元，跌1.57%；中國金融投資管理（0605）低見0.57元，收報0.59元，跌9.23%；威華達控股（0622）低見0.235元，收報0.243元，升1.25%；國美金融科技（0628）低見0.161元，收報0.162元，跌4.71%；和嘉控股（0704）低見0.2元，收報0.2元，跌17.7%；中國錢包（0802）低見0.079元，收報0.079元，跌3.66%。

37隻股份創52周低，其中十隻包括，景福集團（0280）低見0.345元，收報0.355元，跌1.39%；慶鈴汽車股份（1122）低見0.82元，收報0.83元，跌3.49%；高陽科技（0818）低見0.72元，收報0.73元，跌1.35%；渝太地產（0075）低見0.48元，收報0.51元，無升跌；HYPEBEAST（0150）低見0.275元，收報0.275元，跌3.51%；博富臨置業（0225）低見8.6元，收報8.6元，無升跌；太興置業（0277）低見3.8元，收報3.8元，無升跌；東建國際（0329）低見0.66元，收報0.67元，跌4.29%；聯合集團（0373）低見1.67元，收報1.68元，升0.6%；實力建業（0519）低見0.064元，收報0.069元，跌4.17%。

異動股

上升異動股，包括，民商創科（1632）收報0.48元，升60%；港銀控股（8162）收報0.204元，升32.47%；JBB BUILDERS（1903）收報0.55元，升29.41%；五礦資源（1208）收報3.14元，升26.61%；大唐潼金（8299）收報0.172元，升25.55%；中集車輛（1839）創上市新高，見8.8元，收報8.7元，升24.29%；S&T HLDGS（3928）收報0.66元，升22.22%；瑞誠中國傳媒（1640）收報0.355元，升18.33%；BC科技（0863）收報3.06元，升15.91%；金川國際（2362）收報0.62元，升14.81%。

下跌異動股，包括，中盈盛達融資擔保（1543）創上市新低，見0.34元，收報0.365元，跌79.14%；北森控股（9669）平上市低位#N/A N/A元，收報17.44元，跌33.18%；華控康泰（1312）收報0.045元，跌23.73%；吉輝控股（8027）收報0.275元，跌23.61%；亦辰集團（8365）收報0.95元，跌22.13%；上海青浦消防（8115）收報0.37元，跌18.68%；東方大學城控股（8067）收報0.53元，跌18.46%；和嘉控股（0704）創上市新低，見0.2元，收報0.2元，跌17.7%；米格國際（1247）收報0.435元，跌13%；方圓生活服務（9978）收報0.122元，跌12.23%。

 

其他報道

騰訊發布高性能計算集群

安永英國擬再刪減成本及裁員

中核國際：料鈾需求持續升   擬物色在產新項目

虛擬資產交易平台HashKey PRO本季度上線

被指去年向化石燃料業融資421億美元 加拿大皇家銀行冠絕同業

Hermes首季收入升23% 勝預期 中美銷量推動

埃克森美孚CEO去年薪酬增五成 較2年前倍增

大摩：對冲基金轉賣出A股 對A股保持謹慎

BP墨西哥灣採油 項目金額達90億美元

嘉信理財遭主要股東悉數減持

半日沽空金額70億 盈富沽空金額最多

「沽空王」Kyle Bass：將繼續沽空港元 有幾多沽空幾多

恒指半日跌0.37點 北水流入增1倍 陸控半日較ADR高9%