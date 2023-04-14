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CSL Mobile 推三大消費券優惠 周日凌晨12時起精選Apple產品低至5折

為迎接新一輪消費券計劃，香港電訊（6823）公布 ，CSL Mobile 將推出三大消費券激減優惠。

優惠一：每周限量激減優惠  逾千件產品低至 5 折起

由 4 月 16 日起連續三個星期，csl 網店會提供快閃限定產品優惠，並率先於 4 月 16 日周日凌晨 12 時起舉行「消費券 Midnight Sale」，多款指定 Apple 系列產品以低至 5 折發售，當中包括 MacBook Pro、AirPods Pro (第 2 代)及 AirTag 配件等。同日，指定 1O1O Center 及 csl專門店會推出不同激減優惠，精選限量產品同樣會以低至 5 折發售，包括 5G 旗艦手機、智能平板、電腦、手機配件及家電產品等。客戶只要以 Tap & Go3 支付更可享額外 100 Club 積分。

優惠二：1O1O Center 及 csl 專門店限定 以消費券計劃下指定的儲值支付工具付款即減高達500元

凡以消費券計劃下指定儲值支付工具於指定 1O1O Center 或 csl 專門店單筆選購淨機產品滿指定金額，可獲得最多港幣 500 元即減折扣。重點推介產品包括：iPhone 14 Pro Max
512GB、Apple Watch Ultra GPS + 流動網絡，49mm 鈦金屬錶殼配錶帶/手環、Xiaomi 13Pro (12GB+256GB)、Samsung Galaxy Buds2 Pro 智能降噪耳機等，使用 Tap & Go3 之「GoQR」付款的客戶更可額外獲贈一張港幣 100 元現金券於下次在指定 1O1O Center 或 csl 專門店購物使用。

優惠三：消費券限定 5G 家居寬頻服務計劃

此外，客戶只需以港幣 3,000 元選購消費券限定 5G 家居寬頻服務計劃，可享 OPPO 5G CPE T2 路由器乙個，連 10 個月承諾期之指定 5G 家居寬頻服務。計劃包括承諾期內每月 250GB 本地數據(豁免每月港幣 18 元行政費)、承諾期內享用 Now 精選組合
服務 5 及 NETVIGATOR SHiELD6，總值高達港幣 5,500 元。

 

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