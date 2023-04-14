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北森掛牌翌日 被國際資源沽0.3%股份 作價半億

新股北森控股（9669）昨日掛牌，國際資源（1051）公布，已於場內出售北森共216萬股或0.3%股份，每股約2.96美元，相當於約23.21港元，未計印花稅及相關開支，作價5091萬港元。