國際資源指，交易不受禁售期限制，於今昨兩日間發生，不知買家身分，稱此為集團退出相關投資之良機，套現後將用於營運資金或適當時用於投資機會，並料今次交易可帶來145萬美元利潤。

北森昨日掛牌，已插逾一成；今日再瀉逾三成，收報17.44元。上市兩日，股價已插逾四成。

其他報道

「領展可持續未來館」本月23日開幕 推廣環保生活及營商

美容公司LaRaine突結業 積金局：高度重視僱主拖欠強積金供款情況

人行召開首季貨幣政策委員會例會 公告不再提及逆周期調節

Hermes稱業績受惠內地旅客重返香港等地

建材股發盈警 中國建材料首季盈轉虧近6億人幣

澳門官員擬赴盧森堡推人債 政府擬與中債登成立公司發債

David Webb 減持愛高至5%以下

全日沽空金額139億 比率降至12% 盈富沽空金額最多

軟銀減持5000萬股商湯 持股跌穿14%

周大福第四季度零售值按年增14.2%