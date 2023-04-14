匯控指，根據框架協議的條款，買方須盡其最大努力取得批准。不過匯控已獲買方通知，其認為除非修訂該交易先前經商定的條款，否則其將無法取得監管批准。各方現繼續進行磋商。倘交易確實繼續進行，亦預期在交易完成方面會出現延誤。

匯控出售法國零售業務交易，原本預計在今年下半年完成，該行已在去年第三季，將業務重新分類為持作出售用途，並在當季利潤作出24億美元減值。匯控指因為交易完成變得不確定，該行需在去季末變更其法國零售銀行業務的會計分類，不再分類為持作出售用途，因此會在5月初公布的今年第一季業績確認撥回之前經確認為與出售法國零售銀行業務相關的減值20億美元，並增加核心一級資本（CET1），以去年末水平計算估計可增0.25個百分點。

匯控表示，將繼續在能夠商定適當條款的前提下致力落實出售事項。倘該交易於明年5月31日前仍未完成，框架協議亦將於屆時自動終止，法國零售銀行業務將繼續匯控其中一部分。匯控指，一旦該交易無法完成，亦不會對本集團層面的指引或績效構成重大影響。