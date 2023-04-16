百度Apollo認為，汽車智能化競速賽已經開啟，未來3年將是關鍵窗口期，電動化引發的淘汰賽將在智能化階段再次出現，車企應該未雨綢繆提前布局。依托百度自動駕駛技術，憑借完善的產品矩陣，秉持開放共贏的合作理念，百度Apollo將以更開放的態度，陪伴車企完成智能駕駛從“技術能力”向“產品體驗”的落地，為用戶提供愉悅智行的汽車駕乘體驗。

百度集團副總裁、智能汽車事業部總經理儲瑞松表示：「百度智能汽車事業部成立以來，始終圍繞‘產品領先、體驗愉悅、服務專業、生態開放’深入發展，致力於成為車企可以信賴的新型、專業、可以長期合作的夥伴。」

在智能汽車量產領域，Apollo已經初步建立起開放的合作夥伴生態體系。發布會期間，百度儲瑞松與黑芝麻智能創始人兼CEO單記章共同宣布，黑芝麻智能國產芯片成為百度Apollo智能駕駛首選國產芯片合作夥伴，Apollo Highway Driving Pro將部署到華山二號A1000芯片算力平台上，並將在今年第三季度正式發布。

今年1-3月, 中國新能源乘用車的市場滲透率超過26%。百度Appollo相信己由「初期市場」邁向「早期大眾市場」，電動化的淘汰賽4已開始，智能化的淘汰賽則正在積聚能量、蓄勢待發。

百度Apollo預期，到2026年，搭載了記憶泊車、高速領航、城市領航等L2+級別高階智能駕駛系統車型的市場滲透率將超過15%，產業迎來智能化的「跨溝期」。屆時，高階智能駕駛市場的爆發將引發汽車產業新一輪洗牌，未來3年成為關鍵窗口期。

以用戶體驗為中心，百度Apollo將旗下“駕艙圖”產品矩陣進行全面升級，旨在為消費者提供愉悅智行的智能化體驗，幫助車企贏得智能化競速賽。

智能駕駛方面，百度Apollo推出旗艦產品城市智駕Apollo City Driving Max，搭載兩顆英偉達Orin X，算力達508TOPS，這是國內唯一一款使用純視覺感知就能在城市道路上帶給用戶連貫體驗的產品。目前首發車的產品定義還包括激光雷達，以實現“純視覺+激光雷達”真感知冗余。該產品使用的“輕量級高精地圖”比起行業通用的傳統高精地圖要“輕”近80%，能夠以更合理的成本快速推進城市泛化。