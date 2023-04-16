不少公司表明會致力拓展新興市場，當中38%受訪本地參展商表示正在嘗試或計劃開拓東盟國家；有31%計劃開拓大灣區城市，當中89%對成功開拓有關市場感到樂觀；還有21%表示正在拓展中國內地大灣區以外的城市。

被問及現時創科公司開拓大灣區市場最有利的因素時，約50%國際創科展受訪本地參展商認為，是香港及內地政府提供政策支持或兩地團體提供協助；另外分別有約30%認為，是內地或國際企業樂意與香港企業合作，及香港與大灣區其他城市優勢互補。

本港於上周舉辦三大科技展，包括國際創科展（InnoEX）、春季電子產品展及國際春季燈飾展。貿發局公布，3個大型展覽共吸引逾6.6萬個來自中國内地、東盟（ASEAN）、日韓等約160個國家及地區的買家親臨參觀和洽商。

三大科技展結合實體和網上展覽的「展覽+」（EXHIBITION+）融合模式舉行，環球展商、業界人士和買家可透過「商對易」（Click2Match）智能配對平台進行洽商，直至4月22日。而截至目前，三大科技展合共安排了逾3,000場商貿會議。

貿發局指，國際創科展和春季電子產品展是首屆國際創科營商週（BITWeek）的旗艦活動。連同由政府與數碼港合辦的數字經濟峰會，三項BITWeek一共錄得逾5萬名本地和海內外人士出席。