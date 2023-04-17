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港股ADR跌97點 夜期低水115點 美期升亞股個別發展

美股向下，港股ADR跌97點或0.48%，報20340點，即月恒指夜期跌119點，報20324點，夜期低水115點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.44%，折合報360.14元；阿里巴巴（9988）跌1.83%，折合報92.77元；美團（3690）跌1.71%，折合報127.28元；匯控（0005）升2.61%，折合報57.05元；建行（0939）跌0.98%，折合報5.21元。

道期現升0.208%；標期現升0.2%；納期現升0.09%。日股現升0.33%，韓股現跌0.04%，澳股現升0.33%。

VIX指數隔晚跌4.1%或0.73點，報17.07點。

紐油現升0.01%或0.01美元，報82.53美元；布油現升0.02%或0.01美元，報86.33美元；金價現升0.01%或0.23美元，報2004.4美元；LME 銅期貨隔晚跌0.38%或35美元，報9023.5美元。美國10年期債息現升0.21%或0.0076厘，報3.5204厘。

今日焦點股份可留意：

361度（1361）首季主品牌零售額，約低雙位數正增長。

中信建投（6066）非執董周成躍，涉嚴重違紀違法遭中紀委調查。

百度（9888）Apollo搶先發布升級駕艙圖產品矩陣。

信義能源（3868）建議10供1籌逾16億元，供股價折讓10%。

鞍鋼股份（0347）料首季轉盈為蝕1.5億元人民幣。

匯控（0005）出售法國零售業務有變，與買家修訂交易條款。

北森（9669）掛牌翌日，被國際資源沽0.3%股份，作價半億。

建材股發盈警，中國建材（3323）料首季盈轉虧近6億人幣。

David Webb，減持愛高（0328）至5%以下。

軟銀減持5000萬股商湯（0020），持股跌穿14%。

周大福（1929）第四季度零售值按年增14.2%。

 

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