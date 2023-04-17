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恒指低開64點 科指跌0.6% 恒指10天線升穿50天線

恒指今早低開64點或0.32%，報20374點，大市成交金額25億元；國指今早低開34點或0.5%，報6880點。恒生科技指數開市報4138點，跌0.61%。非必需消費品、通訊服務股推低大市。全市上升股份比例為5.96%，下跌為6.12%，無升跌為87.91%。

阿里巴巴（9988）、友邦（1299）、騰訊（0700）拖累大市。匯控（0005）、中銀香港（2388）、中芯（0981）貢獻恒指較多。

藍籌9隻升，39隻下跌，28隻無升跌。匯控（0005）升2.07%，報56.75元，是升幅最大的藍籌，京東（9618）跌1.83%，報145元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股6隻升，17隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是閱文（0772）開市報41.95元，升1.45%；跌幅最大的是萬國數據（9698）開市報16.4元，跌2.61%。

恒指10天線(20367.71點)升穿50天線(20345.25點)。科指下試20天線(4139.05點)，100天線(4176.59點)升穿50天線(4175.92點)。

361度（1361）首季主品牌零售額，約低雙位數正增長。開市報4.22元，無升跌。

中信建投（6066）非執董周成躍，涉嚴重違紀違法遭中紀委調查。開市報8.04元，跌0.37%。

百度（9888）Apollo搶先發布升級駕艙圖產品矩陣。開市報128元，跌1.54%。

信義能源（3868）建議10供1籌逾16億元，供股價折讓10%。開市報2.3元，跌5.35%。

鞍鋼股份（0347）料首季轉盈為蝕1.5億元人民幣。開市報2.6元，無升跌。

匯控（0005）出售法國零售業務有變，與買家修訂交易條款。開市報56.75元，升2.07%。

北森（9669）掛牌翌日，被國際資源沽0.3%股份，作價半億。創上市新低，見16元，開市報16元，跌8.26%。

建材股發盈警，中國建材（3323）料首季盈轉虧近6億人幣。開市報6.15元，跌6.11%。

David Webb，減持愛高（0328）至5%以下。開市報0.034元，跌5.56%。

軟銀減持5000萬股商湯（0020），持股跌穿14%。開市報2.92元，跌0.34%。

周大福（1929）第四季度零售值按年增14.2%。開市報15.88元，升0.63%。

破頂股表現

破頂股包括，麗珠醫藥（1513）創52周高，見30元，開市報30元，升0.17%；越南製造加工出口（0422）創52周高，見0.5元，開市報0.5元，無升跌；海信家電（0921）創52周高，見15.04元，開市報15.04元，升9.94%；中信銀行（0998）創52周高，見4.17元，開市報4.17元，升0.24%；中國中冶（1618）創52周高，見2.24元，開市報2.24元，升0.9%；中國投資開發（2909）無成交，報0.8元；伯明翰體育（2910）無成交，報1.09元；曠逸國際（2912）無成交，報0.164元；首都金融控股（8569）無成交，報0.54元。

破頂指數成份股包括，中芯國際（0981）創52周高，見24.2元，開市報24.2元，升1.26%。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括北森控股（9669）低見16元，開市報16元，跌8.26%。

1隻股份創52周低，包括信義儲電（8328）低見3.4元，開市報3.4元，跌1.16%。

異動股

上升異動股，包括，中盈盛達融資擔保（1543）開市報0.415元，升13.7%；高山企業（0616）開市報0.042元，升13.51%；艾美疫苗（6660）開市報48.8元，升11.29%；海信家電（0921）創52周高，見15.04元，開市報15.04元，升9.94%；世紀陽光（0509）開市報0.012元，升9.09%；奧栢中國（8148）開市報0.053元，升8.16%；亨泰（0197）開市報0.055元，升5.77%；環康集團（8169）開市報0.037元，升5.71%；美東汽車（1268）開市報15.42元，升4.61%；天臣控股（1201）開市報0.12元，升4.35%；啟明醫療（2500）開市報12.5元，升4.17%。

下跌異動股，包括，INTL GENIUS（0033）開市報4元，跌11.11%；Ｇ﹒Ａ﹒控股（8126）開市報0.151元，跌8.48%；北森控股（9669）創上市新低，見16元，開市報16元，跌8.26%；中國建材（3323）開市報6.15元，跌6.11%；中國黃金國際（2099）開市報42.4元，跌5.78%；ALCO HOLDINGS（0328）開市報0.034元，跌5.56%；蠟筆小新食品（1262）開市報0.26元，跌5.45%；信義能源（3868）開市報2.3元，跌5.35%；亞洲果業（0073）開市報0.07元，跌4.11%；大唐潼金（8299）開市報0.165元，跌4.07%。

 

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