恒指今早低開64點或0.32%，報20374點，大市成交金額25億元；國指今早低開34點或0.5%，報6880點。恒生科技指數開市報4138點，跌0.61%。非必需消費品、通訊服務股推低大市。全市上升股份比例為5.96%，下跌為6.12%，無升跌為87.91%。