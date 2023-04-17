moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港元拆息個別發展 1個月HIBOR由跌轉升 港美息差轉擴闊 港元逼近7.85

港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR由跌轉升，升0.52點子至2.81816%，是4月13日後最高，當日報2.81905%。

港元現報7.8499元貶值4點子，曾貶值最多4點子，報7.8499元，亦曾升值最多5點子，報7.849元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌19.29點子至1.66488%；1星期HIBOR跌5.35點子至2.18816%；2星期HIBOR升5.29點子至2.49917%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.04點子至3.51274%；6個月期HIBOR無升跌報4.01095%；12個月期HIBOR升0.96點子至4.2872%。

美元指數現報101.672升值0.12點或0.12%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.95943%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-2.1465%，終止單日收窄，利差是2023年4月12日後最闊，當日差距為-2.1551%。

對上一次終止單日收窄，是2023年4月11日，當日利差報-2.0851%。

其他報道

拉加德：不相信美國會發生債務違約 否則後果不堪設想

Alphabet 開發新搜索引擎 加入AI功能

滬深三大指數低開 人行開展1700億人幣MLF操作

恒指低開64點 科指跌0.6% 恒指10天線升穿50天線

巴克萊據報再裁過百投行員工

港股ADR跌97點 夜期低水115點 美期升亞股個別發展

361度首季主品牌零售額 約低雙位數正增長

北水增持中石油 減持商湯