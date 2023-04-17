港元現報7.8499元貶值4點子，曾貶值最多4點子，報7.8499元，亦曾升值最多5點子，報7.849元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌19.29點子至1.66488%；1星期HIBOR跌5.35點子至2.18816%；2星期HIBOR升5.29點子至2.49917%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.04點子至3.51274%；6個月期HIBOR無升跌報4.01095%；12個月期HIBOR升0.96點子至4.2872%。

美元指數現報101.672升值0.12點或0.12%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.95943%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-2.1465%，終止單日收窄，利差是2023年4月12日後最闊，當日差距為-2.1551%。

對上一次終止單日收窄，是2023年4月11日，當日利差報-2.0851%。

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