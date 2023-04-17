歐冠昇又指出，市場上或有評論認為，香港連接中國內地與世界，只為吸引國際資金，為中國服務，但他認為事實上香港亦是一個渠道為內地投資者將資金向南移，並投資於國際上市公司，帶來更多融資機會。

匯豐（0005）聯席行政總裁廖宜建於同一場合表示，A股及紅籌股佔港股交易量達8成，香港仍有很大空間給予內地企業在港融資。在內地經濟體不斷擴大下，他認為人民幣國際化發揮重要作用。人民幣匯率改革後，匯率大致維持穩定，將有利作為全球資產交易的貨幣工具。目前人民幣的外匯交易量僅佔約4%，香港及內地在推動人民幣國際化上仍有很多工作。

廖宜建認為，本港一直實行的普通法制度是吸引海外投資者來港，以及通過香港進入內地市場的賣點，是在一國兩制的制度下為港帶來龐大機遇。他又提到，近期不少商界代表到訪中東，亦是另一個連接海外的機遇。