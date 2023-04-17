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港交所歐冠昇：特專上市制度推出後 料吸科企來港上市

港交所（0388）行政總裁歐冠昇今日出席一個論壇時提到，亞洲經濟體龐大，目前全球GDP約50%是來自亞洲的貢獻，香港連繫中國及世界為本港的獨特優勢。港交所亦不斷革新上市條例，包括引入18C章，允許的特專科技公司。他指出以往一些未有盈利的公司於港難以上市，因此赴美上市，但港交所放寬予特專科技公司上市限制後，料將有公司來港上市。

歐冠昇又指出，市場上或有評論認為，香港連接中國內地與世界，只為吸引國際資金，為中國服務，但他認為事實上香港亦是一個渠道為內地投資者將資金向南移，並投資於國際上市公司，帶來更多融資機會。

匯豐（0005）聯席行政總裁廖宜建於同一場合表示，A股及紅籌股佔港股交易量達8成，香港仍有很大空間給予內地企業在港融資。在內地經濟體不斷擴大下，他認為人民幣國際化發揮重要作用。人民幣匯率改革後，匯率大致維持穩定，將有利作為全球資產交易的貨幣工具。目前人民幣的外匯交易量僅佔約4%，香港及內地在推動人民幣國際化上仍有很多工作。

廖宜建認為，本港一直實行的普通法制度是吸引海外投資者來港，以及通過香港進入內地市場的賣點，是在一國兩制的制度下為港帶來龐大機遇。他又提到，近期不少商界代表到訪中東，亦是另一個連接海外的機遇。