集團指，將繼續按董事會既定的業務策略開展集團的業務營運。董事會將適時委任新主席及提名委員會主席，並將於切實可行的情況下盡快作出進一步公告。

陳國祥年約73歲，自1995年創立祥生，並在2020年11月18日帶領祥生來港掛牌上市。陳弘倪則年約40歲，他自2012年11月始加入集團，在房地產行業擁約10年經驗，並自2019年1月起擔任集團總裁，主要負責統籌本集團整體業務管理及物業項目運營，其後在2020年5月獲委任為行政總裁及執董。

上市不足三年的祥生生不逢時，上市不久即遭遇到今輪的內房債務危機，集團更在2021年11月18日，即上市滿一周年當天，股價突然閃崩腰斬達53.91%，由3.45元跌至1.59元。其後公司陷入債務危機，需在2022年多次出售項目公司或企業股權求亡，以改善流動資金狀況及償債，惟仍難阻違約事件發生。

公司更於2022年9月遭申萬宏源策略投資（香港）就5000萬元財務責任，入稟開曼群島大法院將公司清盤﹔公司又在今年2月公布為五筆美元債啟動重組。而公司在上月底因無法在3月底前刊發2022年業績，自4月3日起停牌至今。