道瓊斯工業平均指數收漲100點，升幅0.3%，報33987點。標普500指數收漲13點，升幅0.34%，報4151點。納斯達克綜合指數收漲34點，或0.29%，報12157點。

波音升1.65%，報205.03美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻21點，而聯合健康跌1.26%，報505.35元，拖低道指42點。

科技股方面，蘋果收市報165.23元，升0.01%，谷歌母公司Alphabet收市報105.97元，跌2.66%，亞馬遜收市報102.74元，升0.22%，Facebook收市報218.86元，跌1.18%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.02%，報466點。德國DAX指數收跌0.12%，報15789點；法國CAC 40指數跌0.29%，報7498點；英國富時100指數收漲0.1%，報7879點。

納斯達克中國金龍指數收漲3.19%，報6997點。

美國2年期債息曾高見4.2048點，是3月22日後最高。連升3日，累計升0.2364點，對上一次連升3日是4月10日。

美國10年期債息高見3.6042點，是3月29日3.6076點後最高。連升3日，累計升0.2098點，對上一次連升3日是4月11日。

美2年期10年期債息倒掛，屆乎58.741基點至62.121基點。收報59.807基點，是4月11日後收市最闊。連續第2日擴闊。

美3個月10年期債息倒掛，屆乎150.509基點(是4月4日點後最窄)至165.086基點。收報152.777基點，是4月5日後收市新窄。

道指曾升最多0.31%，是4月13日後最大升幅。高見33991.23點，是4月14日34082.94點後最高。今日收市報33987.18點，是4月13日後收市新高，當日報34029.69點。

標指曾升最多0.34%，是4月14日後最大升幅。高見4151.72點，是4月14日4163.19點後最高。收市報4151.32點，是2月7日後收市新高，當日報4164點。納指曾升最多0.29%，是4月14日後最大升幅。高見12159.02點，是4月14日12205.72點後最高。收市報12157.72點，是4月13日後收市新高，當日報12166.27點。

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