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港股ADR跌114點 夜期低水107點 美期跌亞股普遍向下 聯通等業績

美股向上，港股ADR跌114點或0.55%，報20668點，即月恒指夜期跌109點，報20675點，夜期低水107點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.11%，折合報370.58元；阿里巴巴（9988）跌0.83%，折合報94.61元；美團（3690）跌1.39%，折合報133.72元；匯控（0005）跌0.45%，折合報56.64元；建行（0939）跌0.79%，折合報5.34元。

道期現跌0.041%；標期現跌0.05%；納期現跌0.1%。日股現升0.13%，韓股現跌0.18%，澳股現跌0.4%。

VIX指數隔晚跌0.7%或0.12點，報16.95點。

紐油現跌0.07%或0.06美元，報80.77美元；布油現跌0.12%或0.1美元，報84.65美元；金價現跌0.01%或0.25美元，報1994.94美元；LME 銅期貨隔晚跌0.65%或59美元，報8964.5美元。美國10年期債息現跌0.21%或0.0077厘，報3.5927厘。

今日焦點股份可留意：

兩公司最快今日公布業績，包括聯通（0762）及中基長壽科學（0767）

安踏（2020）近下限折讓8.8%配股，籌117億。

財困內房祥生控股（2599）主席病逝。

消息指平保傾向匯控（0005）小股東議案投贊成票。

港交所（0388）歐冠昇：特專上市制度推出後，料吸科企來港上市。夏寶龍訪港交所，主席史美倫介紹市場發展。

美國業務拖累，萬洲（0288）料首季純利按年跌56%。

澳門首季貴賓百家樂博彩收入按年升77%，按季升2.9倍，創兩年高。

商湯（0020）遭僱員持股公司減持507萬股B類股份，套現1725萬。阿里趁商湯急彈，減持4000萬股，套現1.38億。

裕元（0551）擬於印度投資2.7億美元，設立生產基地。

內地推動網約車及貨運平台降低過高抽成比例或會員費上限。

 

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