moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指低開139點 科指跌0.6% 跌穿10天線 安踏跌8.8%

 

恒指今早低開139點或0.67%，報20643點，大市成交金額140億元；國指今早低開51點或0.74%，報7004點。恒生科技指數開市報4228點，跌0.6%。非必需消費品、金融股推低大市。全市上升股份比例為6%，下跌為7.57%，無升跌為86.41%。

阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、美團（3690）拖累大市。中行（3988）、創科實業（0669）、招商銀行（3968）貢獻恒指較多。

藍籌8隻升，53隻下跌，15隻無升跌。中升（0881）升1.35%，報37.5元，是升幅最大的藍籌，安踏（2020）跌8.82%，報99.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股5隻升，18隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）開市報77.3元，升1.11%；跌幅最大的是金蝶（0268）開市報13.32元，跌1.77%。

恒指高於10天線(20441.93點)。科指跌穿10天線(4229.85點)。

聯通（0762）最快今日公布業績，開市報6.37元，跌0.78%。

安踏（2020）近下限折讓8.8%配股，籌117億。開市報99.2元，跌8.82%。

消息指平保傾向匯控（0005）小股東議案投贊成票。匯控開市報56.1元，跌1.41%。平保（2318）開市報54.1元，無升跌。

港交所（0388）歐冠昇：特專上市制度推出後，料吸科企來港上市。夏寶龍訪港交所，主席史美倫介紹市場發展。開市報347.4元，跌0.29%。

美國業務拖累，萬洲（0288）料首季純利按年跌56%。開市報4.62元，跌0.86%。

澳門首季貴賓百家樂博彩收入按年升77%，按季升2.9倍，創兩年高。新濠國際發展（0200）開市報9.33元，跌1.69%。美高梅中國（2282）開市報10.6元，升0.38%。澳博（0880）開市報4.12元，升0.98%。永利澳門（1128）開市報8.58元，無升跌。銀河娛樂（0027）開市報55.9元，跌0.09%。金沙中國（1928）開市報28.15元，跌0.88%。

商湯（0020）遭僱員持股公司減持507萬股B類股份，套現1725萬。阿里趁商湯急彈，減持4000萬股，套現1.38億。開市報2.79元，跌0.71%。阿里（9988）開市報94.1元，跌1.36%。

裕元（0551）擬於印度投資2.7億美元，設立生產基地。無成交，報11.14元。

內地推動網約車及貨運平台降低過高抽成比例或會員費上限。快狗打車（2246）開市報2.6元，跌0.76%。

破頂股表現

破頂股包括，東方表行集團（0398）創52周高，見4.61元，開市報4.61元，升0.44%；國藥控股（1099）創52周高，見25.8元，開市報25.8元，升0.78%；白雲山（0874）創52周高，見26.3元，開市報26.3元，升1.54%；檳傑科達（1665）創52周高，見1.19元，開市報1.19元，無升跌；中石化冠德（0934）創52周高，見2.99元，開市報2.99元，升0.34%；中信銀行（0998）創52周高，見4.22元，開市報4.22元，升0.48%；中鋁國際（2068）創52周高，見2.67元，開市報2.67元，升3.89%。

破頂指數成份股包括，中行（3988）創52周高，見3.19元，開市報3.19元，升1.27%。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括飛天雲動（6610）低見1.83元，開市報1.83元，跌8.04%。

1隻股份創52周低，包括信義儲電（8328）低見3.3元，開市報3.3元，跌1.79%。

異動股

上升異動股，包括，中盈盛達融資擔保（1543）開市報0.82元，升13.89%；世紀集團國際（2113）開市報0.149元，升13.74%；遠大住工（2163）開市報4.69元，升11.67%；奧栢中國（8148）開市報0.078元，升8.33%；金泰能源控股（2728）開市報0.03元，升7.14%；Ｇ﹒Ａ﹒控股（8126）開市報0.16元，升5.96%；寶寶樹集團（1761）開市報0.31元，升5.08%；博安生物（6955）開市報19.92元，升4.84%；北控城市資源（3718）開市報0.53元，升3.92%；中鋁國際（2068）創52周高，見2.67元，開市報2.67元，升3.89%。

下跌異動股，包括，REF HOLDINGS（1631）開市報0.46元，跌16.36%；中國東方教育（0667）開市報3.84元，跌9.86%；安踏（2020）開市報99.2元，跌8.82%；飛天雲動（6610）創上市新低，見1.83元，開市報1.83元，跌8.04%；亞洲雜貨（8413）開市報0.285元，跌6.56%；安徽皖通高速公路（0995）開市報7.54元，跌4.56%；晶苑國際（2232）開市報2.78元，跌3.81%；藥明康德（2359）開市報85元，跌3.63%。

其他報道

港股ADR跌114點 夜期低水107點 美期跌亞股普遍向下 聯通等業績

安踏近下限折讓8.8%配股 籌117億

觀望銀行股業績 美債息續升 道指升100點

北水增持中石化 減持商湯