恒指今早低開139點或0.67%，報20643點，大市成交金額140億元；國指今早低開51點或0.74%，報7004點。恒生科技指數開市報4228點，跌0.6%。非必需消費品、金融股推低大市。全市上升股份比例為6%，下跌為7.57%，無升跌為86.41%。

阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、美團（3690）拖累大市。中行（3988）、創科實業（0669）、招商銀行（3968）貢獻恒指較多。

藍籌8隻升，53隻下跌，15隻無升跌。中升（0881）升1.35%，報37.5元，是升幅最大的藍籌，安踏（2020）跌8.82%，報99.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股5隻升，18隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）開市報77.3元，升1.11%；跌幅最大的是金蝶（0268）開市報13.32元，跌1.77%。

恒指高於10天線(20441.93點)。科指跌穿10天線(4229.85點)。

聯通（0762）最快今日公布業績，開市報6.37元，跌0.78%。

安踏（2020）近下限折讓8.8%配股，籌117億。開市報99.2元，跌8.82%。

消息指平保傾向匯控（0005）小股東議案投贊成票。匯控開市報56.1元，跌1.41%。平保（2318）開市報54.1元，無升跌。

港交所（0388）歐冠昇：特專上市制度推出後，料吸科企來港上市。夏寶龍訪港交所，主席史美倫介紹市場發展。開市報347.4元，跌0.29%。

美國業務拖累，萬洲（0288）料首季純利按年跌56%。開市報4.62元，跌0.86%。

澳門首季貴賓百家樂博彩收入按年升77%，按季升2.9倍，創兩年高。新濠國際發展（0200）開市報9.33元，跌1.69%。美高梅中國（2282）開市報10.6元，升0.38%。澳博（0880）開市報4.12元，升0.98%。永利澳門（1128）開市報8.58元，無升跌。銀河娛樂（0027）開市報55.9元，跌0.09%。金沙中國（1928）開市報28.15元，跌0.88%。

商湯（0020）遭僱員持股公司減持507萬股B類股份，套現1725萬。阿里趁商湯急彈，減持4000萬股，套現1.38億。開市報2.79元，跌0.71%。阿里（9988）開市報94.1元，跌1.36%。

裕元（0551）擬於印度投資2.7億美元，設立生產基地。無成交，報11.14元。

內地推動網約車及貨運平台降低過高抽成比例或會員費上限。快狗打車（2246）開市報2.6元，跌0.76%。

破頂股表現

破頂股包括，東方表行集團（0398）創52周高，見4.61元，開市報4.61元，升0.44%；國藥控股（1099）創52周高，見25.8元，開市報25.8元，升0.78%；白雲山（0874）創52周高，見26.3元，開市報26.3元，升1.54%；檳傑科達（1665）創52周高，見1.19元，開市報1.19元，無升跌；中石化冠德（0934）創52周高，見2.99元，開市報2.99元，升0.34%；中信銀行（0998）創52周高，見4.22元，開市報4.22元，升0.48%；中鋁國際（2068）創52周高，見2.67元，開市報2.67元，升3.89%。

破頂指數成份股包括，中行（3988）創52周高，見3.19元，開市報3.19元，升1.27%。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括飛天雲動（6610）低見1.83元，開市報1.83元，跌8.04%。

1隻股份創52周低，包括信義儲電（8328）低見3.3元，開市報3.3元，跌1.79%。

異動股

上升異動股，包括，中盈盛達融資擔保（1543）開市報0.82元，升13.89%；世紀集團國際（2113）開市報0.149元，升13.74%；遠大住工（2163）開市報4.69元，升11.67%；奧栢中國（8148）開市報0.078元，升8.33%；金泰能源控股（2728）開市報0.03元，升7.14%；Ｇ﹒Ａ﹒控股（8126）開市報0.16元，升5.96%；寶寶樹集團（1761）開市報0.31元，升5.08%；博安生物（6955）開市報19.92元，升4.84%；北控城市資源（3718）開市報0.53元，升3.92%；中鋁國際（2068）創52周高，見2.67元，開市報2.67元，升3.89%。

下跌異動股，包括，REF HOLDINGS（1631）開市報0.46元，跌16.36%；中國東方教育（0667）開市報3.84元，跌9.86%；安踏（2020）開市報99.2元，跌8.82%；飛天雲動（6610）創上市新低，見1.83元，開市報1.83元，跌8.04%；亞洲雜貨（8413）開市報0.285元，跌6.56%；安徽皖通高速公路（0995）開市報7.54元，跌4.56%；晶苑國際（2232）開市報2.78元，跌3.81%；藥明康德（2359）開市報85元，跌3.63%。

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