香港及澳門的營業額達8.13億元，按年增長 60.1%，按季增近50%，為2018至2019年度（疫情前）水平的47%，期內香港及澳門同店銷售按年增長59.7%。

集團表示，受益於内地旅客重返香港，期内香港營業額按年上升 55.6%，日均零售銷售按季增長約30%。在核心旅遊區的店舖，銷售回復至疫情前水平約70%。集團預計内地旅客將穩步回升，並持續對香港業務產生正面影響。内地旅客回歸澳門特區的趨勢更為明顯，帶動日均零售銷售回復至疫情前水平約80%，期內營業額按年增長70.5%。

線上業務錄得營業額1.39萬元，按年跌22.3%，但比疫情前水平高56%。集團解釋，集團在內地電商倉庫的補貨需時，導致內地的線上業務下跌33.2%；而去年同期香港爆發第五波疫情、防疫用品需求強勁形成高基數，令香港線上業務銷售按年下跌20.4%。

莎莎國際（0178）今日收報1.9元，跌0.524%。

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