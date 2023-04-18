高盛發表報告指，信義能源（3868）較早前提出每10股供1股，集資16.29億元，取得淨額16.28億元，主要用於銀行債務再融資及一般營運資金。該行指，以信義能源截至2022年底止的有息銀行貸款49.54億元，當中有28.92億元要於2023年尾償還，淨槓桿比率達27%。該行估計，信義能源完成供股後，料淨負債比率會降至2022及23年度底止會降低16或20個百分點，分別達到11%及44%，2023年度的利息開支會因此減少9000萬元，這有助其去槓桿及擴裝機容量。
該行指，隨著多晶硅價格調低，料信義能源的項目回報會較高，有助該集團的毛利率由2022每度的71%，提高至今年度的76%。隨著該集團去年度因應稅務調整作出2.24億元減值，料電網對已安裝項目的補貼調查引發的進一步計費風險有限。因應信義能源擬向信義光能（0968）及第三方增購700至1000兆瓦的項目，該行料信義能源今年的總容量增至4159兆瓦。併入電網的比例將由43%，提高至58%。該行仍給予信義能源「買入」評級，12個月的目標價則為4.6元。信義能源今日收報2.24元，跌1.32%。
大和的報告亦指，在高息環境下，信義能源供股有助收購，及在息率上升的環境下，減低有息的債務28.9億元，並認為供股價2.19元及所定的集資用途合理。其料該集團會受惠於組件價格降低及息率有望見頂等因素。