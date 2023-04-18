moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

高盛：信義能源供股減債料省利息開支9000萬   

高盛發表報告指，信義能源（3868）較早前提出每10股供1股，集資16.29億元，取得淨額16.28億元，主要用於銀行債務再融資及一般營運資金。該行指，以信義能源截至2022年底止的有息銀行貸款49.54億元，當中有28.92億元要於2023年尾償還，淨槓桿比率達27%。該行估計，信義能源完成供股後，料淨負債比率會降至2022及23年度底止會降低16或20個百分點，分別達到11%及44%，2023年度的利息開支會因此減少9000萬元，這有助其去槓桿及擴裝機容量。

該行指，隨著多晶硅價格調低，料信義能源的項目回報會較高，有助該集團的毛利率由2022每度的71%，提高至今年度的76%。隨著該集團去年度因應稅務調整作出2.24億元減值，料電網對已安裝項目的補貼調查引發的進一步計費風險有限。因應信義能源擬向信義光能（0968）及第三方增購700至1000兆瓦的項目，該行料信義能源今年的總容量增至4159兆瓦。併入電網的比例將由43%，提高至58%。該行仍給予信義能源「買入」評級，12個月的目標價則為4.6元。信義能源今日收報2.24元，跌1.32%。

大和的報告亦指，在高息環境下，信義能源供股有助收購，及在息率上升的環境下，減低有息的債務28.9億元，並認為供股價2.19元及所定的集資用途合理。其料該集團會受惠於組件價格降低及息率有望見頂等因素。