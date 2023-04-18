該行指，隨著多晶硅價格調低，料信義能源的項目回報會較高，有助該集團的毛利率由2022每度的71%，提高至今年度的76%。隨著該集團去年度因應稅務調整作出2.24億元減值，料電網對已安裝項目的補貼調查引發的進一步計費風險有限。因應信義能源擬向信義光能（0968）及第三方增購700至1000兆瓦的項目，該行料信義能源今年的總容量增至4159兆瓦。併入電網的比例將由43%，提高至58%。該行仍給予信義能源「買入」評級，12個月的目標價則為4.6元。信義能源今日收報2.24元，跌1.32%。

大和的報告亦指，在高息環境下，信義能源供股有助收購，及在息率上升的環境下，減低有息的債務28.9億元，並認為供股價2.19元及所定的集資用途合理。其料該集團會受惠於組件價格降低及息率有望見頂等因素。