黃勇表示，不論是分拆或戰略重組，方案都堅持匯控仍是分拆後，以亞洲為總部的上市銀行之控股股東，以維持全球業務的協同效應；以及將爲匯控股東帶來巨大收益，包括釋放價值、減少資本要求、提升長期效率、緩解地緣政治風險和重新定位競爭局勢。

對於管理層反對分拆的理據，黃勇認為他們跨大許多成本和風險，他承認結構性重組方案在初期會産生一些增量成本，但認爲應該以開放的態度權衡這些成本與收益。對於匯控管理指，業務策略近年已改善匯控業績，黃勇認為絕對業績的改善主要得益於加息周期，然而加息已逐步見頂，而匯控和匯控亞洲業績仍大幅落後同業。匯控管理層未能從根本上解決關鍵業務模式面臨的挑戰，包括本地化能力偏弱、成本基數過高、資本效率低下、地緣政治風險加劇等。

黃勇指，自2015年起，平安資管逐步增持匯控，成爲匯控的長期投資者。投資初期，匯控的業績表現樂觀，然而，隨著匯控經營業績惡化、表現顯著落後合理同業對標組、對股息政策進行破壞性調整、市值持續下滑、對全球商業模式挑戰反應遲緩，平安資管日益感到擔憂。過去兩年他們向匯控管理層提出了諸多結構性重組建議，包括推動匯控亞洲業務在香港上市，以及整合匯控亞洲所有業務。不過，黃勇指匯控管理層沒有給予積極的回應和清晰的解釋，對此表示失望。

黃勇表示，即使他們提出開放交流的請求，其他股東也提出了類似要求，惟匯控團隊及其指定的付費外部顧問，對審查任何結構性重組方案都保持先入爲主的成見。匯控拒絕參與有關方案的討論，僅分享了評估結論。匯豐管理層只是簡單表示「結構性重組的提議將對價值産生重大破壞性影響」，闡述了一系列不能接受該提議的理由，基本不承認提議的任何優勢。