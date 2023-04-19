道瓊斯工業平均指數收跌10點，跌幅0.04%，報33976點。標普500指數收漲3點，升幅0.09%，報4154點。納斯達克綜合指數收跌4點，或0.04%，報12153點。

高盛跌1.7%，報333.91美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累38點，而家得寶升1.2%，報298.95元，貢獻道指23點。

科技股方面，蘋果收市報166.47元，升0.75%，谷歌母公司Alphabet收市報104.5元，跌1.38%，亞馬遜收市報102.3元，跌0.42%，Facebook收市報217.89元，跌0.44%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.39%，報468點。德國DAX指數收漲0.59%，報15882點；法國CAC 40指數漲0.48%，報7533點；英國富時100指數收漲0.38%，報7909點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.07%，報6992點。

美國2年期債息曾高見4.2263%，是3月22日4.2544%後最高。連升4日，累計升0.2389基點，對上一次連升4日是4月11日。

美國10年期債息高見3.6061%，是3月29日後最高。

美2年期10年期債息倒掛，屆乎57.48基點至64.46基點(4月12日後最闊)，連跌3日，累計跌9.783點，對上一次連跌3日是4月10日。

美3個月10年期債息倒掛，屆乎155.341基點至171.85基點(4月12日後最闊)。

道指曾跌最多0.57%，是4月14日後最大跌幅，當日跌幅為0.88%。低見33791.89點，是4月14日33730.85點後最低。收市報33976.63點，是4月14日後收市新低，當日報33886.47點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是4月6日。

標指曾升最多0.44%，是4月13日後最大升幅，當日升幅為1.42%。高見4169.48點，是2月7日4176.54點後最高。收市報4154.87點，是2月7日後收市新高，當日報4164點。連升2日，累計升17.23點，對上一次連升2日是4月10日。

納指曾跌最多0.39%，是4月17日後最大跌幅，當日跌幅為0.49%。低見12110.23點，是4月17日12064.1點後最低。收市報12153.41點，是4月14日後收市新低，當日報12123.47點。

其他報道

金管局再沽8億美元 銀行體系總結餘跌穿500億港元 降至逾14年低

北水增持中石油 減持建行