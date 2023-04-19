個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.11%，折合報365元；阿里巴巴（9988）跌1.17%，折合報93.69元；美團（3690）跌0.27%，折合報134.93元；匯控（0005）跌0.26%，折合報56.2元；建行（0939）跌0.53%，折合報5.34元。

道期現跌0.134%；標期現跌0.08%；納期現跌0.1%。日股現升0.04%，韓股現升0.2%，澳股現升0.09%。

VIX指數隔晚跌0.7%或0.12點，報16.83點。

紐油現升0.03%或0.03美元，報80.89美元；布油現升0.1%或0.09美元，報84.86美元；金價現跌0%或0.08美元，報2005.37美元；LME 銅期貨隔晚升0.53%或48美元，報9012.5美元。美國10年期債息現升0.21%或0.0076厘，報3.5832厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，中國鐵塔（0788）、寶新金融（1282）、新東方（9901）、上坤地產（6900）、偉能集團（1608）。

網龍（0777）內地教育業務借殼美股GEHI上市，股權價值58.88億。

華誼騰訊娛樂（0419）：旗下醫智諾獲張家港翼唐入股4000萬人幣，部署5年內上市。

匯控（0005）：不認同平保（2318）戰略重組匯控方案能為股東帶來更大價值。

平保（2318）首公開反駁匯控反對分拆理據，稱推戰略重組能保全球業務協同效應。

奈雪的茶（2150）：首季客單價按季增長10至20%，上調全年門店計劃至600家。

震雄（0057）：在深圳舉行65周年慶典，1500萬人幣打造創新技術中心啟用。

通關後旅客增，莎莎（0178）第四季營業額升3成。

阿里（9988）旗下螞蟻罰款據報將削30%，監管機構還希望軟化指控措辭。

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