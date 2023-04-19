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恒指半日跌100點 碧桂園跌4.29% 科指跌0.9%

 

利率期貨顯示美國5月加息機會達85%，美股美期向下，恒指今早低開17點，曾數窄至跌17點，低位跌255點，半日高低波幅238點。通訊服務、非必需消費品、金融股推低大市。全市上升股份比例為16.27%，下跌為33.55%，無升跌為50.17%。

恒指半日跌100點或0.49%，報20550點，大市成交金額496億元；國指跌48點或0.69%，報6954點。恒生科技指數收報4164點，跌0.9%。

藍籌股成交金額209.72億元，佔大市成交42.28%；科指成份股成交金額117.39億元，佔大市成交23.66%；國指成份股成交金額181.63億元，佔大市成交36.61%。

窩輪及牛熊證成交金額減少13.18%，至82.82億元，佔大市成交16.68%。牛熊證成交金額36.91億元，減少7.24%；窩輪成交金額45.91億元，減少17.43%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）拖累大市。美團（3690）、友邦（1299）、工行（1398）貢獻恒指較多。

藍籌20隻升，55隻下跌，1隻無升跌。中芯（0981）升3.8%，收報24.6元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌4.29%，收報2.23元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股7隻升，22隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是中芯國際（0981）收報24.6元，升3.8%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報41.35元，跌5.27%。

恒指曾跌穿10天線(20457.66點)。科指跌穿20天線(4173.62點)、50天線(4158.97點)、100天線(4186.15點)，下試250天線(4115.57點)。

北水南下合計淨流入9.47億元，較上日減少58.08%，連續第5日流入，累計流入151.05億元，對上一次連續5日淨流入是3月14日。南水北上合計淨流出20.26億元人民幣，終止連續3日流入

長和（0001）計劃售意大利Wind Tre網絡基建業務六成股權，料套現30億歐元。收報50.95元，升0.39%。

鐵塔（0788）首季純利增15%，EBITDA增長2.7%。收報1元，升3.09%。

捷榮（2119）：控股股東向大昌行出售21%， 作價較上日低約2.2%創52周高，見1.17元，收報1.01元，升12.22%。

新東方（9901）最快今日公布業績，績前收報31.7元，升3.93%。

網龍（0777）內地教育業務借殼美股GEHI上市，股權價值58.88億。收報14.7元，升2.8%。

華誼騰訊娛樂（0419）：旗下醫智諾獲張家港翼唐入股4000萬人幣，部署5年內上市。收報0.137元，升2.24%。

匯控（0005）：不認同平保（2318）戰略重組匯控方案能為股東帶來更大價值。收報54.95元，升0.09%。

平保（2318）首公開反駁匯控反對分拆理據，稱推戰略重組能保全球業務協同效應。收報54.95元，升0.09%。

奈雪的茶（2150）：首季客單價按季增長10至20%，上調全年門店計劃至600家。收報8.6元，升0.23%。

震雄（0057）：在深圳舉行65周年慶典，1500萬人幣打造創新技術中心啟用。收報1.77元，跌1.67%。

通關後旅客增，莎莎（0178）第四季營業額升3成。收報1.9元，無升跌。

阿里（9988）旗下螞蟻罰款據報將削30%，監管機構還希望軟化指控措辭。收報94.15元，跌0.69%。

破頂股表現

破頂股包括，Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1061.55元，收報1061.55元，升0.02%；力盟科技（2405）創上市新高，見1.31元，收報1.18元，跌6.35%；IGG（0799）創52周高，見6.48元，收報6.38元，升6.33%；普拉達（1913）創52周高，見63.65元，收報62.25元，升4.62%；國藥控股（1099）創52周高，見26.25元，收報26.2元，升1.55%；同仁堂國藥（3613）創52周高，見15.2元，收報14.94元，跌0.13%；聯邦制藥（3933）創52周高，見5.91元，收報5.77元，跌0.17%；中國通號（3969）創52周高，見3.35元，收報3.25元，升1.25%；捷榮國際（2119）創52周高，見1.17元，收報1.01元，升12.22%；中國財險（2328）創52周高，見9.01元，收報8.98元，升1.7%；人保集團（1339）創52周高，見2.81元，收報2.78元，無升跌。

破頂指數成份股包括，銀娛（0027）創52周高，見57.9元，收報57.6元，升3.78%；中石油（0857）創52周高，見5.37元，收報5.24元，跌1.32%；。

破底股方面

13隻股份創上市新低，其中十隻包括，縱橫遊（8069）低見0.129元，收報0.13元，跌1.52%；稀鎂科技（0601）低見0.18元，收報0.186元，跌2.11%；ＡＰＯＬＬＯ出行（0860）低見0.124元，收報0.126元，跌0.79%；中天順聯（0994）低見0.52元，收報0.63元，無升跌；正榮地產（6158）低見0.184元，收報0.186元，跌4.62%；飛天雲動（6610）低見1.59元，收報1.7元，升2.41%；縱橫遊控股（8069）低見0.129元，收報0.13元，跌1.52%；ＨＭＶＯＤ視頻（8103）低見0.48元，收報0.495元，跌8.33%；明樑控股（8152）低見0.043元，收報0.043元，跌4.44%；拉近網娛（8172）低見0.052元，收報0.055元，跌1.79%。

26隻股份創52周低，其中十隻包括，高陽科技（0818）低見0.67元，收報0.71元，無升跌；嘉里物流（0636）低見11.4元，收報11.44元，跌3.54%；山水水泥（0691）低見1.21元，收報1.26元，無升跌；HYPEBEAST（0150）低見0.237元，收報0.25元，跌7.41%；NATIONAL ELEC H（0213）低見0.88元，收報0.9元，跌3.23%；聯合集團（0373）低見1.67元，收報1.67元，無升跌；WKK INTL (HOLD)（0532）低見0.63元，收報0.64元，無升跌；卓悅控股（0653）低見0.1元，收報0.101元，跌2.88%；亞洲聯合基建控股（0711）低見0.51元，收報0.52元，無升跌；慶鈴汽車股份（1122）低見0.81元，收報0.83元，升2.47%。

異動股

上升異動股，包括，賽迪顧問（2176）創52周高，見0.56元，收報0.56元，升53.42%；銀濤控股（1943）收報0.77元，升40%；西王特鋼（1266）收報0.08元，升33.33%；中國順客隆（0974）收報0.78元，升30%；胡桃資本（0905）收報0.22元，升18.28%；順泰控股（1335）收報0.119元，升17.82%；華科資本（1140）創52周高，見0.69元，收報0.425元，升16.44%；邁博藥業（2181）收報0.8元，升14.29%；樂氏國際控股（1529）收報0.199元，升13.71%。

下跌異動股，包括，雅天妮集團（0789）創52周高，見0.098元，收報0.073元，跌17.05%；圓美光電（8311）創上市新低，見0.083元，收報0.083元，跌17%；朝威控股（8059）收報0.015元，跌16.67%；RAFFLESINTERIOR（1376）收報0.07元，跌14.63%；勵時集團（1327）見52周低0.086元，收報0.086元，跌14%；北森控股（9669）創上市新低，見14.04元，收報14.22元，跌13.61%；綠科科技國際（0195）收報0.51元，跌13.56%；藍河控股（0498）收報0.47元，跌12.96%；奧栢中國（8148）收報0.075元，跌11.76%；中國三迪（0910）收報0.16元，跌11.11%；環球數碼創意（8271）收報0.084元，跌10.64%。

 

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