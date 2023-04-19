GUM指整體而言，3月份成員傾向將資產由混合資產基金主要轉移至股票，少部份流向債券及貨幣市場基金。香港股票基金為錄得最大額淨流入的資產類型，3月淨流入5.48億元，其次為預設投資策略的核心累積基金淨流入4.67億元，大中華股票基金淨流入2.57億元，港股指數追蹤基金淨流入1.53億元，而強積金保守基金淨流入1.29億元。

淨流出最多的資產類型為80%至100%股票的混合資產基金，淨流出5.47億元，美股基金為第二大淨流出基金。雲天輝認為，強積金成員應該避免過度捕捉市場時機，應該考慮個人的風險承受能力作出合適的資產配置。

GUM同時公布強積金市場佔有率報告，宏利續為市佔最多公司，年初至今增0.05個百分點至27.1%，匯豐市佔較年初跌0.09個百分點至17.7%，為流失最多的供應商，主要受淨資金流出影響。永明則跌0.03個百分點，至11.3%。

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