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GUM：歐美銀行危機 帶動3月MPF港股及大中華股基金錄9.6億元淨流入

強積金顧問機構GUM發表報告，指3月份香港和大中華股票基金合共錄得9.6億元淨資金流入，同時有4.3億元淨資金從美股基金流出。GUM策略及分析師雲天輝相信，主要是因為歐美出現銀行危機，投資者對歐美市場信心下降並出現避險情緒，相對本輪危機對內地銀行影響頗為間接，加上內地在疫情緩和和通關後經濟逐漸恢復，成員可能因而對中港經濟前景抱較樂觀態度，並轉移資產至香港和大中華股票基金。

GUM指整體而言，3月份成員傾向將資產由混合資產基金主要轉移至股票，少部份流向債券及貨幣市場基金。香港股票基金為錄得最大額淨流入的資產類型，3月淨流入5.48億元，其次為預設投資策略的核心累積基金淨流入4.67億元，大中華股票基金淨流入2.57億元，港股指數追蹤基金淨流入1.53億元，而強積金保守基金淨流入1.29億元。

淨流出最多的資產類型為80%至100%股票的混合資產基金，淨流出5.47億元，美股基金為第二大淨流出基金。雲天輝認為，強積金成員應該避免過度捕捉市場時機，應該考慮個人的風險承受能力作出合適的資產配置。

GUM同時公布強積金市場佔有率報告，宏利續為市佔最多公司，年初至今增0.05個百分點至27.1%，匯豐市佔較年初跌0.09個百分點至17.7%，為流失最多的供應商，主要受淨資金流出影響。永明則跌0.03個百分點，至11.3%。

 

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