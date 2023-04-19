今年新增的課程包括進階數據分析證書及商業智能證書，Google 香港銷售及營運總經理余名德表示，根據Economist Impact的報告，有54%受訪者認為數據分析及視像化能力是其中一項「必須具備」的進階數碼技能，因此今年亦會繼續加強這方面的課程。

他又稱，近年各家公司對資訊科技人才都有很大需求，相信課程提供的技能，將有助畢業生應徵工作。未來會基於學員的意見，繼續評估他們的需求，再提升課程內容。

他笑言，科技日新月異，所有事物每天都在變化，因此Google一直期望聘請持續學習的員工，計劃的畢業生亦正是符合公司希望聘請的人才準則。

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