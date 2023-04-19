Google香港今日宣布推出「Google Career Certificates智慧數碼人才計劃2023」，新一屆計劃將新增兩項專業培訓課程，同時加入就業培訓及支援，由TalentLabs 提供職業指導及支援，CPJobs亦會為學員特別而設的求職網頁。今年Google香港將提供2,000個助學金，較上屆名額多一倍，將透過主要合作夥伴香港青年協會聯同業界夥伴豐盛社企學會、香港設計中心、以及中小企研究所共同發放。
今年新增的課程包括進階數據分析證書及商業智能證書，Google 香港銷售及營運總經理余名德表示，根據Economist Impact的報告，有54%受訪者認為數據分析及視像化能力是其中一項「必須具備」的進階數碼技能，因此今年亦會繼續加強這方面的課程。
他又稱，近年各家公司對資訊科技人才都有很大需求，相信課程提供的技能，將有助畢業生應徵工作。未來會基於學員的意見，繼續評估他們的需求，再提升課程內容。
他笑言，科技日新月異，所有事物每天都在變化，因此Google一直期望聘請持續學習的員工，計劃的畢業生亦正是符合公司希望聘請的人才準則。
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