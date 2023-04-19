moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

Google香港推智慧數碼人才計劃2023 設二千個助學金名額

Google香港今日宣布推出「Google Career Certificates智慧數碼人才計劃2023」，新一屆計劃將新增兩項專業培訓課程，同時加入就業培訓及支援，由TalentLabs 提供職業指導及支援，CPJobs亦會為學員特別而設的求職網頁。今年Google香港將提供2,000個助學金，較上屆名額多一倍，將透過主要合作夥伴香港青年協會聯同業界夥伴豐盛社企學會、香港設計中心、以及中小企研究所共同發放。

今年新增的課程包括進階數據分析證書及商業智能證書，Google 香港銷售及營運總經理余名德表示，根據Economist Impact的報告，有54%受訪者認為數據分析及視像化能力是其中一項「必須具備」的進階數碼技能，因此今年亦會繼續加強這方面的課程。

他又稱，近年各家公司對資訊科技人才都有很大需求，相信課程提供的技能，將有助畢業生應徵工作。未來會基於學員的意見，繼續評估他們的需求，再提升課程內容。

他笑言，科技日新月異，所有事物每天都在變化，因此Google一直期望聘請持續學習的員工，計劃的畢業生亦正是符合公司希望聘請的人才準則。

 

其他報道

騰訊旗下PNI向合伙人實物分派5115萬股快手B類股

GUM：歐美銀行危機 帶動3月MPF港股及大中華股基金錄9.6億元淨流入

遠展：澳洲附屬發行5億澳元RMBS 料兩年內貸款資產逾100億澳元

中國飛機租賃：中國商飛客機於印尼投入營運

馬斯克指2020年投票予拜登 特朗普反駁：他親口說投的是我！

全日沽空金額152億 比率15% 盈富沽空金額最多

美債息升 科指見1個月收市低 跌穿250天線 恒指收市跌282點 北水增31%

GU銅鑼灣及旺角增設分店 兩店分別於5月及7月下旬開幕