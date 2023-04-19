瑞士寶盛大中華區主管及香港分行行長戚志雄（David Shick）表示：「香港是重要的戰略樞紐和連接大中華區的門戶，公司為亞太地區超高淨值客戶和其下一代舉辦獨家家族財富規劃證書課程，讓客戶深入了解家族財富規劃的運作。」至於瑞信危機會否受影響，他指瑞士寶盛以私人財富管理為主，上年業績仍錄得盈利。

瑞士寶盛亞洲區財富和稅務規劃主管袁漫雪 (Eleanor Yuen) 表示：「瑞士寶盛在亞洲推出首個家族財富規劃證書課程，而課程聯合康奈爾大學及香港羅申美會計師事務所舉辦，專為客戶及其下一次而設，項目由現時開始至明年1月結束。課程使家族企業繼承者獲得管理企業營運和家族事務所需的知識、經驗和韌性。我們的目標是幫助客戶建立對傳承管治的信心，並通過傳授全面財富規劃知識來協助客戶達至長期目標。」

瑞士寶盛執行董事鄧啟志表示，美聯儲的加息週期將會結束，美元前景走弱，這會為新興市場股票創造有利環境。但減息周期未會即時開始，看好高息股、科技股及消費行業前景，在歷史上，新興市場股票和美元之間呈現出較強的負相關關係。過去20年美元指數（DXY）每下跌1%，對應的新興市場股票回報率中值上升3.4%。考慮到美國衰退風險上升，美國信貸利差擴大，現階段維持新興市場股票相對於發達市場的「中性」評級。在新興市場內部，亞洲依然是我們最看好的市場，原因在於GDP增速和盈利前景均好於其他地區。