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匯豐回應主要股東平保重組建議 稱雙方和而不同

匯控（0005）單一最大股東中國平安（2318）周二高調發稿，逐一反駁匯豐否定分拆亞洲業務理據的同時，亦批評匯豐管理層未有積極回應其重組建議。匯控今深夜約11時發稿回應，歡迎與所有股東展開友好、積極的對話，共同為提升可持續長遠價值而努力。

匯控表示與平保於2022年至2023年間，就匯豐亞太區業務的結構方案進行了接近20次廣泛和高規格的會議，參與的人士包括集團主席、行政總裁及高級管理層。

匯控以開放的態度，評估改變亞太區業務結構的選項，過程中仔細研究由第三方提出針對財務、法律及會計方面的分析及建議。匯豐已經充分考慮各選項的利弊，而相關結論亦多次透過會面和書面，跟平安討論。同時，匯按亦廣泛地與其他股東接觸，聽取他們的見解和看法。匯豐與平保多次的溝通當中，體會到雙方就多個事項上和而不同。

匯控重申，由平保提出、轉變滙豐亞太區業務結構的建議，會嚴重影響匯豐環球業務策略的成效，並且大大蠶食集團的收益、回報、股息及股東價值，損害匯豐獨有的環球業務的定位。因此，匯豐不能支持或向股東推薦這些由平安建議、涉及改變集團結構的方案。

董事會和管理層致力提升股東價值，一直積極把握各項機遇，努力提升集團的效率及營運的靈活性，以取得理想的股息和股本會報。董事會相信，滙豐應該集中執行目前已見成效的策略，相信這是最佳、且最穩妥於未來日子繼續提升股東價值的方法。因此，董事會建議股東投票反對第17和18項決議案。