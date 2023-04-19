匯控表示與平保於2022年至2023年間，就匯豐亞太區業務的結構方案進行了接近20次廣泛和高規格的會議，參與的人士包括集團主席、行政總裁及高級管理層。

匯控以開放的態度，評估改變亞太區業務結構的選項，過程中仔細研究由第三方提出針對財務、法律及會計方面的分析及建議。匯豐已經充分考慮各選項的利弊，而相關結論亦多次透過會面和書面，跟平安討論。同時，匯按亦廣泛地與其他股東接觸，聽取他們的見解和看法。匯豐與平保多次的溝通當中，體會到雙方就多個事項上和而不同。

匯控重申，由平保提出、轉變滙豐亞太區業務結構的建議，會嚴重影響匯豐環球業務策略的成效，並且大大蠶食集團的收益、回報、股息及股東價值，損害匯豐獨有的環球業務的定位。因此，匯豐不能支持或向股東推薦這些由平安建議、涉及改變集團結構的方案。

董事會和管理層致力提升股東價值，一直積極把握各項機遇，努力提升集團的效率及營運的靈活性，以取得理想的股息和股本會報。董事會相信，滙豐應該集中執行目前已見成效的策略，相信這是最佳、且最穩妥於未來日子繼續提升股東價值的方法。因此，董事會建議股東投票反對第17和18項決議案。