聯儲局褐皮書稱近幾周經濟增長陷入停滯，信貸獲取渠道變窄，通脹和招聘活動放緩，措辭相比3月初矽谷銀行倒閉前發布的報告要更為悲觀。另外，美國眾院議長提議上調債務上限，但減支條件或很難讓華府點頭。交易員繼續評估企業財報並密切關注聯儲會下一次政策行動的蛛絲馬跡。利率期貨顯示，5月加息機率高達88%，美債息續升，美國2年期債息連升5日，美2年期10年期債息倒掛連續4日擴大，美股個別發展，道指連跌2日。Tesla第一季利潤不及預期，收市後延長時段跌逾6%。
道瓊斯工業平均指數收跌79點，跌幅0.24%，報33897點。標普500指數收跌0點，跌幅0.01%，報4154點。納斯達克綜合指數收漲3點，或0.04%，報12157點。
聯合健康跌3.62%，報486.2美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累120點，而Travelers升6.15%，報182.57元，貢獻道指87點。
科技股方面，蘋果收市報167.63元，升0.69%，谷歌母公司Alphabet收市報104.18元，跌0.3%，亞馬遜收市報104.3元，升1.95%，Facebook收市報215.7元，跌1%。
歐洲STOXX 600指數收跌0.11%，報468點。德國DAX指數收漲0.08%，報15895點；法國CAC 40指數漲0.21%，報7549點；英國富時100指數收跌0.14%，報7898點。
納斯達克中國金龍指數收跌1.69%，報6874點。
美國2年期債息曾高見4.282%，是3月15日4.407%後最高。收市報4.2437%，是3月14日後收市新高。連升5日，累計升0.2859基點，對上一次連升5日是2月15日。
美國10年期債息高見3.6368%，是3月22日後最高。收市報3.5908點，是4月17日後收市高。
美2年期10年期債息倒掛，屆乎62.25基點至67.073基點(是3月16日後最闊)，收市報65.926基點，是3月10日後收市最闊。連續4日擴闊，累計12.961基點，對上一次連跌4日是3月30日。
美3個月10年期債息倒掛，屆乎152.794基點至163.962基點(是4月18日後最闊)。收市報156.169基點，是4月17日後收市新窄。
道指曾跌最多0.48%，是4月18日後最大跌幅，當日跌幅為0.57%。低見33814.65點，是4月18日33791.89點後最低。收市報33897.01點，是4月14日後收市新低，當日報33886.47點。連跌2日，累計跌90.17點，對上一次連跌2日是3月8日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是4月10日。
標指曾跌最多0.49%，是4月14日後最大跌幅，當日跌幅為0.8%。低見4134.49點，是4月17日4123.18點後最低。收市報4154.52點，是4月17日後收市新低，當日報4151.32點。
納指曾升最多0.31%，是4月18日後最大升幅，高見12191.1點，是4月18日12245.43點後最高。收市報12157.23點，是4月17日後收市新高，當日報12157.72點。
其他報道