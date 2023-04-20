道瓊斯工業平均指數收跌79點，跌幅0.24%，報33897點。標普500指數收跌0點，跌幅0.01%，報4154點。納斯達克綜合指數收漲3點，或0.04%，報12157點。

聯合健康跌3.62%，報486.2美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累120點，而Travelers升6.15%，報182.57元，貢獻道指87點。

科技股方面，蘋果收市報167.63元，升0.69%，谷歌母公司Alphabet收市報104.18元，跌0.3%，亞馬遜收市報104.3元，升1.95%，Facebook收市報215.7元，跌1%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.11%，報468點。德國DAX指數收漲0.08%，報15895點；法國CAC 40指數漲0.21%，報7549點；英國富時100指數收跌0.14%，報7898點。

納斯達克中國金龍指數收跌1.69%，報6874點。

美國2年期債息曾高見4.282%，是3月15日4.407%後最高。收市報4.2437%，是3月14日後收市新高。連升5日，累計升0.2859基點，對上一次連升5日是2月15日。

美國10年期債息高見3.6368%，是3月22日後最高。收市報3.5908點，是4月17日後收市高。

美2年期10年期債息倒掛，屆乎62.25基點至67.073基點(是3月16日後最闊)，收市報65.926基點，是3月10日後收市最闊。連續4日擴闊，累計12.961基點，對上一次連跌4日是3月30日。

美3個月10年期債息倒掛，屆乎152.794基點至163.962基點(是4月18日後最闊)。收市報156.169基點，是4月17日後收市新窄。

道指曾跌最多0.48%，是4月18日後最大跌幅，當日跌幅為0.57%。低見33814.65點，是4月18日33791.89點後最低。收市報33897.01點，是4月14日後收市新低，當日報33886.47點。連跌2日，累計跌90.17點，對上一次連跌2日是3月8日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是4月10日。

標指曾跌最多0.49%，是4月14日後最大跌幅，當日跌幅為0.8%。低見4134.49點，是4月17日4123.18點後最低。收市報4154.52點，是4月17日後收市新低，當日報4151.32點。

納指曾升最多0.31%，是4月18日後最大升幅，高見12191.1點，是4月18日12245.43點後最高。收市報12157.23點，是4月17日後收市新高，當日報12157.72點。

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