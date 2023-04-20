moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

聯儲局褐皮書：招聘和通脹放緩 信貸獲得渠道變窄 分析稱5月加息25基點

聯儲局在褐皮書中表示，最近幾周美國經濟成長陷入停滯，招聘和通脹放緩，信貸獲得渠道變窄。

褐皮書稱，「最近幾周總體經濟活動幾乎沒有變化，幾個轄區指出在不確定性增加和對流動性的擔憂加劇之際，銀行收緊了貸款標準」。

關於通脹，褐皮書表示「在本報告所述期間，總體物價水平溫和上升，但價格上漲速度似乎放緩」。

措辭相比3月初矽谷銀行倒閉前發布的報告要更為悲觀些，上一次報告指出經濟仍具韌性，只是對年內餘下時間的疑慮增強。

預計這份褐皮書可能增強聯儲局在5月加息後暫停升息的可能性，或許還會加重對經濟衰退的擔憂。3月份會議紀要顯示聯儲局內部研究人員已經預測經濟可能衰退。

根據褐皮書，佔經濟總量三分之二的消費支出「普遍被認為持平或略有下降」，工資水平仍然較高，但增幅有所放緩，勞動力市場出現放鬆跡象。

另外，許多轄區表示，聯絡人報告貸款發放減少，甚至銀行存款減少。轄區內包括矽谷銀行的舊金山聯儲銀行表示，儘管在3月存款減少後小銀行的資金流出情況已經穩定，但貸款活動「顯著」下降。

Inflation Insights LLC的創始人Omair Sharif表示，「如果褐皮書中的評論準確反映了貸款標準的收緊程度，似乎不會阻止聯儲局在5月會議上再次加息25個基點」，他提到一些地區的評論，即貸款活動在最初下降之後已經企穩。

少數聯儲局官員表示，矽谷銀行和其他銀行倒閉後信貸環境收緊，可能足以讓經濟回到有利於通脹降至2%目標所需的水平。但較多聯儲局官員表示，通脹率居高不下意味著決策者需要做更多的工作。

其他報道

聯儲局稱經濟增長陷入停滯 美息續升 美股個別發展 道指跌79點連跌兩日

北水增持盈富 減持商湯