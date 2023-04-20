褐皮書稱，「最近幾周總體經濟活動幾乎沒有變化，幾個轄區指出在不確定性增加和對流動性的擔憂加劇之際，銀行收緊了貸款標準」。

關於通脹，褐皮書表示「在本報告所述期間，總體物價水平溫和上升，但價格上漲速度似乎放緩」。

措辭相比3月初矽谷銀行倒閉前發布的報告要更為悲觀些，上一次報告指出經濟仍具韌性，只是對年內餘下時間的疑慮增強。

預計這份褐皮書可能增強聯儲局在5月加息後暫停升息的可能性，或許還會加重對經濟衰退的擔憂。3月份會議紀要顯示聯儲局內部研究人員已經預測經濟可能衰退。

根據褐皮書，佔經濟總量三分之二的消費支出「普遍被認為持平或略有下降」，工資水平仍然較高，但增幅有所放緩，勞動力市場出現放鬆跡象。

另外，許多轄區表示，聯絡人報告貸款發放減少，甚至銀行存款減少。轄區內包括矽谷銀行的舊金山聯儲銀行表示，儘管在3月存款減少後小銀行的資金流出情況已經穩定，但貸款活動「顯著」下降。

Inflation Insights LLC的創始人Omair Sharif表示，「如果褐皮書中的評論準確反映了貸款標準的收緊程度，似乎不會阻止聯儲局在5月會議上再次加息25個基點」，他提到一些地區的評論，即貸款活動在最初下降之後已經企穩。

少數聯儲局官員表示，矽谷銀行和其他銀行倒閉後信貸環境收緊，可能足以讓經濟回到有利於通脹降至2%目標所需的水平。但較多聯儲局官員表示，通脹率居高不下意味著決策者需要做更多的工作。

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