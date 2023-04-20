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港股ADR升4點 夜期高水34點 美期亞股跌 中電信等業績

美股向下，港股ADR升4點或0.02%，報20372點，即月恒指夜期升82點，報20402點，夜期高水34點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.15%，折合報357.73元；阿里巴巴（9988）跌0.58%，折合報91.72元；美團（3690）升0.42%，折合報136.17元；匯控（0005）升0.81%，折合報56.3元；建行（0939）跌0.31%，折合報5.29元。

道期現跌0.105%；標期現跌0.23%；納期現跌0.36%。日股現跌0.34%，韓股現跌0.25%，澳股現跌0.07%。

VIX指數隔晚跌2.19%或0.37點，報16.46點。

紐油現跌0.34%或0.26美元，報78.89美元；布油現跌0.42%或0.35美元，報82.77美元；金價現升0.03%或0.68美元，報1995.61美元；LME 銅期貨隔晚跌0.52%或47美元，報8965.5美元。美國10年期債息現升0.16%或0.0058厘，報3.5966厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括中國電信（0728）、中國建築興業（0830）、麗珠醫藥（1513）、山東新華製藥股份（0719）

匯控（0005）回應主要股東平保重組建議，稱雙方和而不同。

兗礦能源（1171）首季商品煤銷量跌3%。

德斯控股（8437）暫停前主席Loh的執董職務。

阿里（9988）旗下盒馬鮮生傳擬港IPO，最快明年。

創天傳承（8195）︰廉政公署將不採取進一步調查行動。

騰訊（0700）：五一勞動節假期未成年人最多登錄10小時。

百度（9888）自駕服務平台「蘿卜快跑」首季訂單量約200萬。

陽光房地產（0435）：寫字樓季度錄2.1%續租租金增長。

賀一誠：六大博企已設12個外國人博彩專區，料今年賭收達1300億澳門元。

騰訊旗下PNI向合伙人實物分派5115萬股快手（1024）B類股。

遠展（0035）：澳洲附屬發行5億澳元RMBS，料兩年內貸款資產逾100億澳元。

中國飛機租賃（1848）：中國商飛客機於印尼投入營運。

 

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