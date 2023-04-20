恒指今早低開12點或0.07%，報20354點，大市成交金額14億元；國指今早高開2點或0.03%，報6891點。恒生科技指數開市報4098點，跌0.09%。金融股推低大市。全市上升股份比例為6.85%，下跌為6.38%，無升跌為86.75%。

友邦（1299）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）拖累大市。建行（0939）、美團（3690）、招商銀行（3968）貢獻恒指較多。

藍籌37隻升，18隻下跌，21隻無升跌。金沙中國（1928）升3.3%，報29.7元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）跌1.76%，報83.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股9隻升，10隻下跌，11隻無升跌。升幅最大的是網易（9999）開市報144.5元，升1.4%；跌幅最大的是小鵬（9868）開市報38.9元，跌5.12%。

恒指跌穿10天線(20433.97點)。科指續低於主要平均線，當中包括250天線(4114.71點)，10天線(4186.69點)亦跌穿100天線(4189.08點)。

金沙中國（1928）首季虧損收窄，息稅前則轉賺3.9億。開市報29.7元，升3.3%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國電信（0728）開市報4.3元，升0.23%。中國建築興業（0830）無成交，報2.3元。麗珠醫藥（1513）開市報28.5元，跌0.52%。山東新華製藥股份（0719）開市報6.4元，升0.47%。

匯控（0005）回應主要股東平保重組建議，稱雙方和而不同。開市報55.55元，跌0.54%。

兗礦能源（1171）首季商品煤銷量跌3%。開市報27元，跌0.92%。

阿里（9988）旗下盒馬鮮生傳擬港IPO，最快明年。開市報92.2元，跌0.05%。

創天傳承（8195）︰廉政公署將不採取進一步調查行動。開市報1.52元，跌1.3%。

騰訊（0700）：五一勞動節假期未成年人最多登錄10小時。開市報357.2元，無升跌。

百度（9888）自駕服務平台「蘿卜快跑」首季訂單量約200萬。開市報126.4元，無升跌。

陽光房地產（0435）：寫字樓季度錄2.1%續租租金增長。無成交，報3.16元。

賀一誠：六大博企已設12個外國人博彩專區，料今年賭收達1300億澳門元。新濠國際發展（0200）無成交，報9.49元。美高梅中國（2282）開市報10.9元，升3.02%。澳博（0880）開市報4.23元，升2.17%。永利澳門（1128）開市報8.94元，升1.94%。銀河娛樂（0027）創52周高，見59.7元，開市報59.7元，升3.02%。

騰訊旗下PNI向合伙人實物分派5115萬股快手（1024）B類股。開市報50.8元，跌1.74%。

遠展（0035）：澳洲附屬發行5億澳元RMBS，料兩年內貸款資產逾100億澳元。無成交，報1.99元。

中國飛機租賃（1848）：中國商飛客機於印尼投入營運。無成交，報5元。

破頂股表現

破頂股包括，國藥控股（1099）創52周高，見26.5元，開市報26.5元，升0.38%；石四藥集團（2005）創52周高，見5.54元，開市報5.54元，升0.73%；聯邦制藥（3933）創52周高，見5.91元，開市報5.91元，升1.9%；吉林長龍藥業（8049）創52周高，見1.35元，開市報1.35元，升14.41%；首都金融控股（8569）無成交，報0.54元。

破頂指數成份股包括，銀娛（0027）創52周高，見59.7元，開市報59.7元，升3.02%。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括正榮地產（6158）低見0.181元，開市報0.181元，跌1.63%。

2隻股份創52周低，包括弘和仁愛醫療（3869）低見7.69元，開市報7.69元，跌12.61%；信義儲電（8328）低見3.02元，開市報3.02元，跌1.31%。

異動股

上升異動股，包括，愛德新能源（2623）開市報0.07元，升14.75%；吉林長龍藥業（8049）創52周高，見1.35元，開市報1.35元，升14.41%；新娛科控股（6933）開市報0.41元，升10.81%；金斯瑞（1548）開市報23.3元，升7.87%；植華集團（1842）開市報0.38元，升7.04%；泡泡瑪特（9992）開市報20元，升6.72%；新東方（9901）開市報33.5元，升6.52%；輝煌明天（1351）開市報0.33元，升6.45%；塗鴉智能（2391）開市報15.56元，升4.99%。

下跌異動股，包括，弘和仁愛醫療（3869）見52周低7.69元，開市報7.69元，跌12.61%；亞東集團（1795）開市報2.66元，跌9.22%；國能國際資產（0918）開市報0.21元，跌6.67%；國農金融投資（8120）開市報0.119元，跌6.3%；北大資源（0618）開市報0.16元，跌5.33%；小鵬（9868）開市報38.9元，跌5.12%；國藥科技股份（8156）開市報0.019元，跌5%；權威金融（0397）開市報0.136元，跌4.23%；新鴻基公司（0086）開市報2.97元，跌4.19%。

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