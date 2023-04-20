moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

Google員工形容Bard是「病態的騙子」 批其急於勝出AI之戰令科技倫理潰敗

外電報道，Google向公眾推出AI聊天機械人Bard前，Google要求內部員工測試這個新工具。根據內部討論的截圖，一名員工的結論是，Bard是個「病態的騙子」（a pathological liar），另有員工表示Bard「令人尷尬」。

有員工指出，當他們向Bard詢問如何降落飛機時，聊天機器人往往給出會導致墜機的建議。還有一名員工表示，Bard提供的關於潛水的建議「可能會導致重傷或死亡」。但Google最後仍推出Bard。

另外，根據多名在職員工和前員工的說法，以及谷歌的內部文件，作為一家互聯網搜索巨頭，谷歌通過Bard提供的是低質量訊息，目的是跟上競爭對手，同時將科技倫理承諾放在很低的優先級來考慮。對這項技術本身而言，這樣做帶來的發展速度明顯更快，並可能會給社會產生深遠的影響。

Google的在職員工和前員工們透露，Google承諾加強的科技倫理團隊目前沒有話語權，士氣低落。他們透露，負責新產品安全和科技倫理影響的員工已被告知，不要妨礙或試圖扼殺正在開發中的任何生成式人工智能工具。

 

其他報道

美聯儲鮑曼：央行電子貨幣或損害用戶私隱

據報Bed Bath & Beyond最快本周末申請破產保護

滬深三大股指低開 人行淨投放250億人幣 4月LPR維持不變

據報瑞信交易員爭取保留職位 情況不樂觀

金沙中國首季虧損收窄 息稅前則轉賺3.9億

港股ADR升4點 夜期高水34點 美期亞股跌 中電信等業績

馬斯克：Tesla目前擬看重收入增長多於利潤

聯儲局褐皮書：招聘和通脹放緩 信貸獲得渠道變窄 分析稱5月加息25基點

聯儲局稱經濟增長陷入停滯 美息續升 美股個別發展 道指跌79點連跌兩日

北水增持盈富 減持商湯