有員工指出，當他們向Bard詢問如何降落飛機時，聊天機器人往往給出會導致墜機的建議。還有一名員工表示，Bard提供的關於潛水的建議「可能會導致重傷或死亡」。但Google最後仍推出Bard。

另外，根據多名在職員工和前員工的說法，以及谷歌的內部文件，作為一家互聯網搜索巨頭，谷歌通過Bard提供的是低質量訊息，目的是跟上競爭對手，同時將科技倫理承諾放在很低的優先級來考慮。對這項技術本身而言，這樣做帶來的發展速度明顯更快，並可能會給社會產生深遠的影響。

Google的在職員工和前員工們透露，Google承諾加強的科技倫理團隊目前沒有話語權，士氣低落。他們透露，負責新產品安全和科技倫理影響的員工已被告知，不要妨礙或試圖扼殺正在開發中的任何生成式人工智能工具。

其他報道

美聯儲鮑曼：央行電子貨幣或損害用戶私隱

據報Bed Bath & Beyond最快本周末申請破產保護

滬深三大股指低開 人行淨投放250億人幣 4月LPR維持不變

據報瑞信交易員爭取保留職位 情況不樂觀

金沙中國首季虧損收窄 息稅前則轉賺3.9億

港股ADR升4點 夜期高水34點 美期亞股跌 中電信等業績

馬斯克：Tesla目前擬看重收入增長多於利潤

聯儲局褐皮書：招聘和通脹放緩 信貸獲得渠道變窄 分析稱5月加息25基點

聯儲局稱經濟增長陷入停滯 美息續升 美股個別發展 道指跌79點連跌兩日

北水增持盈富 減持商湯