美國眾議院議長麥卡錫提出一項將未來一年債務上限提高並削減聯邦支出的議案，以避免美國債務違約，不過，部分建議在民主黨議員和白宮眼中卻是不容談判的，如果沒有提高或暫停上限，美國政府最早可能在6月出現債務違約，財政部長耶倫曾警告此舉會導致經濟和金融「崩潰」。
該計劃將把債務上限提高1.5萬億美元，足以在2024年3月31日前使美國政府免於債務違約。但同時計劃使非必需消費支出控制在2022年水平，意味著要削減1,300億美元。且未來10年每年開支增幅不能超過1%。議案還將撤銷以防疫名義劃撥但未使用的資金，放鬆對能源項目的監管。
麥卡錫說，減支「並不嚴苛，而是負責任的行為。如果華府想增加支出，他們必須團結起來，在其他地方找到可節省之處，就像美國的每個家庭一樣」。
麥卡錫估計，該議案將在未來十年幫助削減預算赤字4.5萬億美元。
麥卡錫稱，「眾議院共和黨人有一個計劃。參議院沒有。」， 「總統無視債務危機。拜登有一個選擇：要麼走到桌前停止玩黨派政治遊戲，要麼閉目塞聽，拒絕談判，我們國家可能因此有史以來第一次被拖入違約境地」。
拜登早前已表示，他只會接受無附加條款的提高債務上限或暫停上限，但他也暗示願意與共和黨在另外的預算案談判中討論2024財年支出水平。
拜登早前發布了他自己版本的近7萬億美元預算案，與現行法案相比，新預算案將在10年內減少3萬億美元赤字，主要是通過提高稅收。拜登呼籲共和黨也制定出該黨版本的10年計劃，並承認希望削減支出，以彌補前總統特朗普延長數萬億美元減稅計劃造成的財政影響。
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