該計劃將把債務上限提高1.5萬億美元，足以在2024年3月31日前使美國政府免於債務違約。但同時計劃使非必需消費支出控制在2022年水平，意味著要削減1,300億美元。且未來10年每年開支增幅不能超過1%。議案還將撤銷以防疫名義劃撥但未使用的資金，放鬆對能源項目的監管。

麥卡錫說，減支「並不嚴苛，而是負責任的行為。如果華府想增加支出，他們必須團結起來，在其他地方找到可節省之處，就像美國的每個家庭一樣」。

麥卡錫估計，該議案將在未來十年幫助削減預算赤字4.5萬億美元。

麥卡錫稱，「眾議院共和黨人有一個計劃。參議院沒有。」， 「總統無視債務危機。拜登有一個選擇：要麼走到桌前停止玩黨派政治遊戲，要麼閉目塞聽，拒絕談判，我們國家可能因此有史以來第一次被拖入違約境地」。

拜登早前已表示，他只會接受無附加條款的提高債務上限或暫停上限，但他也暗示願意與共和黨在另外的預算案談判中討論2024財年支出水平。

拜登早前發布了他自己版本的近7萬億美元預算案，與現行法案相比，新預算案將在10年內減少3萬億美元赤字，主要是通過提高稅收。拜登呼籲共和黨也制定出該黨版本的10年計劃，並承認希望削減支出，以彌補前總統特朗普延長數萬億美元減稅計劃造成的財政影響。

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