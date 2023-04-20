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港元拆息全線向上 1個月HIBOR連升2日 隔夜HIBOR升9點子

港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升2日，升9.47點子至2.96089%，是4月4日後最高，當日報3.00316%。對上一次連升2日是2023年3月06日，當日拆息報3.06589%。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

港元現報7.8493元升值4點子，曾貶值最多1點子，報7.8498元，亦曾升值最多20點子，報7.8477元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升9.43點子至2.20286%；1星期HIBOR升6.13點子至2.27911%；2星期HIBOR升8.99點子至2.69137%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升2.69點子至3.57405%；6個月期HIBOR升1.2點子至4.02298%；12個月期HIBOR升4.48點子至4.33482%。

美元指數現報101.98升值0.012點或0.01%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.95271%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-2.1378%，終止單日收窄，利差是2023年4月14日後最闊，當日差距為-2.1465%。

 

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