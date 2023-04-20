彭博社引述消息指，意大利官員在與台灣的私下會談中暗示，他們可能願意退出內地的「一帶一路」倡議，尋求半導體方面的幫助。
報道引述消息指，意大利工業部官員最近在台北討論了加強半導體生產和出口合作計劃。他們對台灣官員表示，意大利可能放棄參與「一帶一路」倡議。相關決定必須由總理梅洛尼（Giorgia Meloni）拍板，但她尚未公開自己的最終立場。
意大利是唯一參與了「一帶一路」倡議的七國集團成員國。儘管諒解備忘錄自2019年初簽署以來幾乎沒有產生實際影響，但在內地與美國及其西方盟友關係緊張的背景下，它對北京而言具有高度象徵意義。除非意大利放棄，否則協議將在2024年自動續簽。
意大利高官此行表明羅馬願意加深與台灣的關係。據當地媒體報導，台灣希望在米蘭開設第二個代表處。
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