集團認為，以供股籌集長期股本，為未來擴展提供資金，所得款項淨額用於大灣區、華東地區核心城市和其他重點省會城市之進一步投資，並用作營運資金，符合公司及股東之整體最佳利益。集團認為，供股不會有利息負擔或額外債務，有別於借貸及發行債務證券。

根據公告，越秀地產午後復牌。

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