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越秀宣布供股 每100股供30股 每股9元較停牌前折讓28%

越秀地產（0123）宣布供股，每100股可供30股，供股價9元，較今早停牌前價格12.56元折讓28.3%，擬集資約83億元，暫定配發9.29億股，佔目前已發行股份約30%。