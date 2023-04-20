文章日期：2023年4月20日 12:17
越秀地產（0123）宣布供股，每100股可供30股，供股價9元，較今早停牌前價格12.56元折讓28.3%，擬集資約83億元，暫定配發9.29億股，佔目前已發行股份約30%。
集團認為，以供股籌集長期股本，為未來擴展提供資金，所得款項淨額用於大灣區、華東地區核心城市和其他重點省會城市之進一步投資，並用作營運資金，符合公司及股東之整體最佳利益。集團認為，供股不會有利息負擔或額外債務，有別於借貸及發行債務證券。
其他報道
意大利暗示退出「一帶一路」 冀台灣在半導體方面提供幫助
Tesla首季利潤跌24%至25.1億美元
傳寶寶樹前CFO徐翀被免職後拒交接 持長劍硬闖辦公室
港元拆息全線向上 1個月HIBOR連升2日 隔夜HIBOR升9點子
共和黨提議案避免美國債務違約 但內容與民主黨有分歧
Seagate違規向華為出售硬碟 被美重罰3億美元
Meta據報計劃裁減或調離IG倫敦員工
越秀地產停牌待發內幕消息 昨7億投得上海地皮
大摩首季利潤跌近兩成至29.8億美元 勝預期
中移動否認尋求收購香港寬頻 曾跌逾3%
LPR息率維持不變 策略師：當前信貸重點是結構