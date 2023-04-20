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恒指半日升39點 科指升0.3%重上250天線 中芯銀娛再創52周高

聯儲局褐皮書顯示經濟增長陷入停滯，投資者情緒偏謹慎，美股隔晚反覆向下，今早利率期貨顯示5月加息機會升至90.2%，美債息短跌長升，美期向下，恒指今早低開12點後，曾倒升最多104點，其後反覆跌最多59點，半日收市升39點，半日高低波幅164點。

非必需消費品、通訊服務股推動大市。全市上升股份比例為18.16%，下跌為32.37%，無升跌為49.46%。

恒指半日升39點或0.19%，報20407點，大市成交金額505億元；國指升15點或0.22%，報6904點。恒生科技指數收報4114點，升0.3%。

藍籌股成交金額214.7億元，佔大市成交42.51%；科指成份股成交金額140.58億元，佔大市成交27.83%；國指成份股成交金額196.73億元，佔大市成交38.95%。

窩輪及牛熊證成交金額減少31.13%，至71.72億元，佔大市成交14.19%。牛熊證成交金額26.81億元，減少47.31%；窩輪成交金額44.9億元，減少15.66%。

阿里巴巴（9988）、美團（3690）、騰訊（0700）貢獻恒指較多。友邦（1299）、建行（0939）、藥明生物（2269）拖累大市。

藍籌33隻升，39隻下跌，4隻無升跌。中芯（0981）升3.94%，收報25.05元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌4.4%，收報22.8元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股18隻升，11隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是中芯國際（0981）創52周高，見25.45元，收報25.05元，升3.94%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報38.05元，跌7.2%。

恒指10天線(20439.22點)得而復失。科指續低於主要平均線，今早低開跌穿250天線(4114.77點)，半日失而復得，10天線(4188.27點)跌穿100天線(4189.24點)。

北水南下合計淨流入2.19億元，較上日減少92.62%，連續第6日流入，累計流入173.43億元，對上一次連續6日淨流入是3月15日。南水北上合計淨流入27.17億元人民幣，終止連續1日流出。

傳寶寶樹（1761）前CFO徐翀被免職後拒交接，持長劍硬闖辦公室。收報0.305元，跌6.15%。

中移動否認尋求收購香港寬頻（1310），香港寬頻收報6.15元，跌2.23%。

金沙中國（1928）首季虧損收窄，息稅前則轉賺3.9億。收報29.7元，升3.3%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國電信（0728）收報4.33元，升0.93%。中國建築興業（0830）收報2.36元，升2.61%。麗珠醫藥（1513）收報28.7元，升0.17%。山東新華製藥股份（0719）收報6.37元，無升跌。

匯控（0005）回應主要股東平保重組建議，稱雙方和而不同。收報55.95元，升0.18%。

兗礦能源（1171）首季商品煤銷量跌3%。收報26.5元，跌2.75%。

阿里（9988）旗下盒馬鮮生傳擬港IPO，最快明年。收報92.8元，升0.6%。

創天傳承（8195）︰廉政公署將不採取進一步調查行動。收報1.54元，無升跌。

騰訊（0700）：五一勞動節假期未成年人最多登錄10小時。收報358.8元，升0.45%。

百度（9888）自駕服務平台「蘿卜快跑」首季訂單量約200萬。收報127元，升0.47%。

陽光房地產（0435）：寫字樓季度錄2.1%續租租金增長。收報3.15元，跌0.32%。

賀一誠：六大博企已設12個外國人博彩專區，料今年賭收達1300億澳門元。新濠國際發展（0200）收報9.6元，升1.16%。美高梅中國（2282）收報10.64元，升0.57%。澳博（0880）收報4.14元，無升跌。永利澳門（1128）收報8.83元，升0.68%。銀河娛樂（0027）創52周高，見59.8元，收報58.35元，升0.69%。

騰訊旗下PNI向合伙人實物分派5115萬股快手（1024）B類股。收報49.2元，跌4.84%。

遠展（0035）：澳洲附屬發行5億澳元RMBS，料兩年內貸款資產逾100億澳元。收報1.98元，跌0.5%。

中國飛機租賃（1848）：中國商飛客機於印尼投入營運。收報4.99元，跌0.2%。

破頂股表現

破頂股包括，力盟科技（2405）創上市新高，見1.43元，收報1.4元，升13.82%；IGG（0799）創52周高，見6.71元，收報6.62元，升9.78%；北京控股（0392）創52周高，見31.5元，收報31.2元，升0.16%；國藥控股（1099）創52周高，見27.85元，收報27.65元，升4.73%；石四藥集團（2005）創52周高，見5.58元，收報5.46元，跌0.73%；上海醫藥（2607）創52周高，見15.8元，收報15.52元，跌0.77%；同仁堂國藥（3613）創52周高，見15.72元，收報15.66元，升3.71%；聯邦制藥（3933）創52周高，見6.22元，收報6.14元，升5.86%；同仁堂科技（1666）創52周高，見7.76元，收報7.66元，升1.59%；中國通號（3969）創52周高，見3.45元，收報3.39元，升5.28%。

破頂指數成份股包括，中芯國際（0981）創52周高，見25.45元，收報25.05元，升3.94%；銀娛（0027）創52周高，見59.8元，收報58.35元，升0.69%；。

破底股方面

18隻股份創上市新低，其中十隻包括，天鴿互動（1980）低見0.445元，收報0.445元，跌4.3%；滇池水務（3768）低見1元，收報1元，跌3.85%；創勝集團醫藥（6628）低見5.72元，收報5.78元，升2.42%；世紀陽光（0509）低見0.01元，收報0.01元，跌16.67%；稀鎂科技（0601）低見0.161元，收報0.166元，跌2.92%；ＡＰＯＬＬＯ出行（0860）低見0.119元，收報0.119元，跌4.8%；首控集團（1269）低見0.061元，收報0.061元，跌6.15%；寶新金融（1282）低見0.142元，收報0.161元，跌5.29%；親親食品（1583）低見1.16元，收報1.22元，跌1.61%；瑞科生物（2179）低見14.44元，收報14.6元，跌1.88%。

21隻股份創52周低，其中十隻包括，嘉里物流（0636）低見10.78元，收報11.16元，升1.09%；山水水泥（0691）低見1.2元，收報1.2元，跌1.64%；誼礫控股（0076）低見0.249元，收報0.26元，跌13.33%；正商實業（0185）低見0.86元，收報0.87元，跌2.25%；芯成科技（0365）低見0.33元，收報0.36元，跌11.11%；環科國際（0657）低見0.039元，收報0.041元，跌2.38%；招商局置地（0978）低見0.49元，收報0.495元，跌1%；恒鼎實業（1393）低見0.37元，收報0.37元，跌1.33%；眾誠能源（2337）低見5.3元，收報5.34元，跌3.26%；久融控股（2358）低見0.05元，收報0.05元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，途屹控股（1701）收報0.215元，升43.33%；吉林長龍藥業（8049）創52周高，見1.9元，收報1.64元，升38.98%；TEAMWAY INTL GP（1239）收報0.099元，升28.57%；亨鑫科技（1085）收報2.86元，升25.99%；龍資源（1712）收報1.58元，升20.61%；金力集團（3919）收報0.148元，升20.33%；海峽石油化工（0852）收報0.196元，升19.51%；環球印館（8448）收報0.031元，升19.23%；中亞烯谷集團（0063）收報0.083元，升18.57%；能源國際投資（0353）收報0.52元，升18.18%；中科生物（1237）收報0.056元，升16.67%。

下跌異動股，包括，千盛集團控股（8475）收報0.4元，跌29.82%；中國華君（0377）收報1元，跌29.08%；JBB BUILDERS（1903）收報0.415元，跌20.19%；領智金融（8163）收報0.136元，跌18.56%；保集健康（1246）收報0.083元，跌17%；華科資本（1140）收報0.32元，跌16.88%；世紀陽光（0509）創上市新低，見0.01元，收報0.01元，跌16.67%；雅天妮集團（0789）收報0.061元，跌16.44%；北京體育文化（1803）收報0.138元，跌15.85%；綠心集團（0094）收報0.068元，跌15%。

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