去年撥備前利潤按年下降1.57%，主要因為去年貸款市場報價利率（LPR）下調帶來貸款重訂價壓力，同時銀行為支持實體經濟降低融資成本，淨利息收入去年增速放緩至3.16%。姚家仁認為，銀行仍要支持實體經濟，借貸利率沒有上升空間，而大型銀行雖然下調存款利息，但面對城商行存息競爭，存息下調步伐較慢，淨息差受壓趨勢持續。

至於今年會否再減LPR令息差進一步受壓，姚家仁指出要視乎內地經濟恢復情况，內地政策以支持經濟為優先，今年首季開局良好，持續向好可給予銀行在利差收入有喘息的空間。若經濟恢復未能持續，LPR會有下行壓力。事實上，城商行因要匹配其資金成本，貸息已沒有多大空間再向下調的空間。

撥備前利潤下跌，去年純利由貸款減值損失下降支持，按年減少7.44%。姚家仁去年大型銀行延遲還款比率低於不良貸款率，前者為前瞻指標，認為今年撥備減值情况仍然樂觀。該行中國內地金融業合夥人胡亮則指，主要因為銀行持續加強信貸風險管控，貸款不良率持續下降，同時隨著疫情得到有效控制，對經濟的負面影響將逐漸消退，銀行減值計提壓力有所減輕。

去年貸款不良率按年下降0.03個百分點至1.33%，報告指，疫情對經濟的負面影響將逐漸消退，同時理財回表的減值計提壓力在2021年底之前基本釋放，因此銀行減值計提壓力有所減輕，信用減值損失同比下降。

胡亮表示，去年內銀資產質素因房地產地產問題承壓，隨着內地推出金融支持政策出台，抑制風險暴露趨勢，今年相關風險會進一步減緩，整體而言資產質量可以企穩。不過銀保監管月出台新資產風險分類辦法，中小行階段三減值貸款和不良貸款認定現有一定錯配，未來一至二年需要銜接，未來不良資產化解將相當重要。

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