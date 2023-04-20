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屈臣氏增可持續產品至8000款

屈臣氏公布，為響應「世界地球日」，公司加強可持續發展承諾，宣布增加可持續產品至8000款，並承諾抵銷逾2,000噸二氧化碳排放，減少業務對環境的影響。

屈臣氏亦與 ClimatePartner合作，將於7月啟動碳補償計劃，並抵銷七款可持續產品的碳排放；該計劃已計算產品從生產到顧客手中整個生命周期的碳排放，然後以自然為本的方案來抵銷剩餘的碳排放量。

屈臣氏指，經碳補償計劃，公司支持ClimatePartner在印尼Rimba Raya開展的森林保護項目，在土壤退化地區重建森林，增加碳存量，促進生態系統健康。Rimba Raya生物多樣性保育區是瀕臨絕種的婆羅洲紅毛猩猩的家園，該項目拯救了多種動植物的棲息地。除了碳補償計劃外，屈臣氏集團亦制定了溫室氣體 (GHG) 減排目標，並已通過了科學基礎減排目標倡議組職 SBTi 的審查和驗證。

屈臣氏集團的溫室氣體減排目標包括：於 2030 年前，減少範疇1及2溫室氣體排放量50.4%（以2018年為基準年）；於2030年前，以每港元經濟附加值計算，減少範疇 3（來自採購商品和服務、上游運輸和分銷及使用售出產品）的溫室氣體排放量 58%（以 2018 年為基準年）；於2027年前，承諾 33%的供應商將根據科學基礎減排目標（SBTs）減少來自採購商品和服務及上游運輸和分銷的溫室氣體排放。

 

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