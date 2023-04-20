屈臣氏亦與 ClimatePartner合作，將於7月啟動碳補償計劃，並抵銷七款可持續產品的碳排放；該計劃已計算產品從生產到顧客手中整個生命周期的碳排放，然後以自然為本的方案來抵銷剩餘的碳排放量。

屈臣氏指，經碳補償計劃，公司支持ClimatePartner在印尼Rimba Raya開展的森林保護項目，在土壤退化地區重建森林，增加碳存量，促進生態系統健康。Rimba Raya生物多樣性保育區是瀕臨絕種的婆羅洲紅毛猩猩的家園，該項目拯救了多種動植物的棲息地。除了碳補償計劃外，屈臣氏集團亦制定了溫室氣體 (GHG) 減排目標，並已通過了科學基礎減排目標倡議組職 SBTi 的審查和驗證。

屈臣氏集團的溫室氣體減排目標包括：於 2030 年前，減少範疇1及2溫室氣體排放量50.4%（以2018年為基準年）；於2030年前，以每港元經濟附加值計算，減少範疇 3（來自採購商品和服務、上游運輸和分銷及使用售出產品）的溫室氣體排放量 58%（以 2018 年為基準年）；於2027年前，承諾 33%的供應商將根據科學基礎減排目標（SBTs）減少來自採購商品和服務及上游運輸和分銷的溫室氣體排放。

其他報道

羅兵咸：今年內銀利潤增長仍面臨壓力

半日沽空金額67億 盈富沽空金額最多

Google據報擬數月內將生成式AI引入廣吿業務

恒指半日升39點 科指升0.3%重上250天線 中芯銀娛再創52周高

越秀宣布供股 每100股供30股 每股9元較停牌前折讓28%

意大利暗示退出「一帶一路」 冀台灣在半導體方面提供幫助

Tesla首季利潤跌24%至25.1億美元

傳寶寶樹前CFO徐翀被免職後拒交接 持長劍硬闖辦公室

港元拆息全線向上 1個月HIBOR連升2日 隔夜HIBOR升9點子

共和黨提議案避免美國債務違約 但內容與民主黨有分歧