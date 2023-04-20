恒生銀行（0011）進行一項調查顯示，客戶在理財當中，每名受訪者現時平均持有7個銀行戶口。為方便客戶家庭理財規劃，恒生推出首個優越理財附加「Family+ 戶口」，客戶在一個主戶口之下附加多個戶口，自訂專屬戶口名稱，將理財需要分門別類，再按不同目標配置存款、外匯及不同投資產品 。
調查顯示，在家庭理財規劃中，為人父母的受訪者每月支出包括本身的個人開支（日常支出、儲蓄、投資等）佔其收入35%，其次是日常家庭開支（租金、樓宇按揭、水電煤等）佔33%，另分配給配偶/伴侣、父母/配偶的父母、子女及寵物的開支亦達32%。另有50%亦需要為父母提供財政支持。
恒生銀行財富管理及個人銀行業務主管李樺倫表示，恒生銀行（0011）推出「Family+ 戶口」讓客戶更易於規劃未來，方便自己和家庭成員作財富規劃。她提到，恒生亦推出了 24 小時全天候理財及「Prestige RM Connect」等服務，今年首季Prestige 優越理財新開客戶人數錄得按年超過 2.6倍升幅。
香港與內地通關後，李樺倫稱今年3月非香港居民新增客戶已超越疫情前2019年上半年每月開戶平均數，今年第一季非香港新增客戶較去年同期升2.6倍。她預期通關效應繼續，本港整體經濟氣氛更有活力，並期望於五一黃金周及暑假有更多內地人來港開戶，帶動銀行整體收入。
李樺倫續指，在大灣區發展當中，銀行已於香港及大灣區增設理財中心，繼上年於上水開設跨境財富管理中心後，上月亦已於廣州設立財富管理中心，未來數月亦計劃於深圳開設。
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