AlipayHK的商戶無需提供抵押品或財務報表，可透過其在AlipayHK的電子錢包交易數據，向中銀香港申請分期或透支貸款，最高貸款額高達港幣200萬元，最長還款期36個月。如使用中銀香港為主營運戶口，客戶可無需提供月結單。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理劉寶萍表示，中銀香港與AlipayHK的合作豐富了銀行利用外部替代數據輔助貸款審批的應用場景，亦同時為中小企創造融資契機。中銀香港積極延伸金管局「商業數據通」項目的應用範圍及概念，早前亦推出的「中銀收單商戶貸款計劃」採用中銀香港BoC Bill電子交易數據作貸款審批。

螞蟻國際業務大中華區總經理李詠詩表示，AlipayHK透過提供低成本、一接入可收兩地貨幣的收款方案，期望逐步助力商戶生意復蘇。隨著電子消費券再次派發和全面通關等多方利好因素刺激本地，相信是次合作配合AlipayHK其他一系列數字化營銷服務，將加速商戶生意回暖。

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