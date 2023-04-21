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美就業市場現降溫跡象 美債息回落 標指見1個月最大跌幅 道指跌110點

美國就業市場出現降溫跡象，持續申領失業救濟人數激增至一年多來最高。克利夫蘭聯儲行長暗示支持再次加息，並提到聯儲局將在5月會議上評估貸款標準收緊造成的影響。利率期貨顯示，5月加息機會仍高達88%。美債息回落，2年期、10年期均見一周低，債息倒掛則個別展，美2年期10年期債息收窄，美3個月10年期債息則擴闊，美股向下，標指跌幅見近一個月最大。其他消息方面，據報拜登擬未來幾周簽行政令限制美企對內地投資，聚焦AI、晶片和量子計算。美國財長耶倫表示，在處理對華關係時，美國的國家安全重於經濟利益。

道瓊斯工業平均指數收跌110點，跌幅0.33%，報33786點。標普500指數收跌24點，跌幅0.6%，報4129點。納斯達克綜合指數收跌97點，或0.81%，報12059點。

Travelers跌1.8%，報179.26美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累21點，而Visa升0.87%，報234.6元，貢獻道指13點。

科技股方面，蘋果收市報166.65元，跌0.58%，谷歌母公司Alphabet收市報105.29元，升1.06%，亞馬遜收市報103.81元，跌0.46%，Facebook收市報213.07元，跌1.21%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.15%，報467點。德國DAX指數收跌0.63%，報15795點；法國CAC 40指數跌0.15%，報7538點；英國富時100指數收漲0.05%，報7902點。

納斯達克中國金龍指數收跌1.54%，報6769點。

美國2年期債息低見4.1402%，是4月17日後最低。收市報4.1423%，是4月14日後收市低。

美國10年期債息低見3.5223%，是4月17日後最低。收市報3.5318%，是4月14日後收市低。

美2年期10年期債息倒掛，屆乎61.241基點(是4月18日後最窄)至66.202基點(是4月19日後最闊)，收市報61.475基點，是4月17日後收市最窄。

美3個月10年期債息倒掛，屆乎153.911基點(是4月19日後最窄)至173.5基點(是4月12日後最闊)。收市報156.281基點，是4月18日後收市最闊。

道指曾跌最多0.65%，是4月14日後最大跌幅，當日跌幅為0.88%。低見33677.74點，是4月13日33605.17點後最低。收市報33786.62點，是4月12日後收市新低，當日報33646.5點。連跌3日，累計跌200.56點，對上一次連跌3日是3月9日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是4月11日。

標指曾跌最多0.96%，是3月24日後最大跌幅，當日跌幅為1%。低見4114.57點，是4月14日4113.2點後最低。收市報4129.79點，是4月12日後收市新低，當日報4091.95點。連跌2日，累計跌25.08點，對上一次連跌2日是4月12日。

納指曾跌最多1.2%，是4月10日後最大跌幅，當日跌幅為1.35%。低見12011.95點，是4月13日11995.94點後最低。收市報12059.56點，是4月12日後收市新低，當日報11929.34點。

 

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