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港股ADR跌114點 夜期低水123點 美期亞股跌 中興、長汽等業績

美股向下，港股ADR跌114點或0.56%，報20282點，即月恒指夜期跌120點，報20274點，夜期低水123點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.69%，折合報354.55元；阿里巴巴（9988）跌2.97%，折合報89.03元；美團（3690）跌0.68%，折合報139.44元；匯控（0005）升0.1%，折合報56.4元；建行（0939）跌0.56%，折合報5.29元。

道期現跌0.112%；標期現跌0.03%；納期現升0.06%。日股現跌0.12%，韓股現跌0.59%，澳股現跌0.48%。

VIX指數隔晚升4.31%或0.71點，報17.17點。

紐油現跌0.25%或0.2美元，報77.17美元；布油現跌0.29%或0.23美元，報80.86美元；金價現跌0.05%或1.06美元，報2003.74美元；LME 銅期貨隔晚跌0.94%或84.5美元，報8881美元。美國10年期債息現升0.1%或0.0038厘，報3.5356厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，中州證券（1375）、中海宏洋（0081）、中國建築國際（3311）、長城汽車（2333）、中興通訊（0763）、大灣區聚變力量（1189）

寶新金融（1282）獲星商人逾2.2億元洽購並易主。

融創（1918）：債務逾75%持有人支持重組，延期供額外債權人加入支持重組。

中播（0471）領投《香港達人秀》料耗資2000萬，Viu TV參與播放。

內地4月批86款國產遊戲版號，未見騰訊（0700）網易（9999）

國泰（0293）：3月載客人次按年升42倍，按月增19%。

中電信（0728）首季淨利潤錄79.8億人幣，按年增11%。

中移動（0941）首季多賺9.5%，勝預期，EBITDA增4.9%符預期。中移動3月份上客量達411萬戶，5G套餐單月上客半億。

聯通（0762）5G套餐用戶3月份淨增1.8%或405萬戶。

快手（1024）遭新浪創辦人旗下基金第3度減持。

李寧（2331）：首季「零售流水」中單位數增長，同店銷售下降。

 

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