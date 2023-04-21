公司指，受益於全球範圍旅行限制的全面放鬆，Club Med首季營業額升44.2%，至50.04億元，較2019年同期增長21.8%。

Club Med首季容納能力按年增長約19.7%，並已恢復至2019年同期的約99.4%。全球平均入住率達68.9%，與2022年同期相比，增加約6.8個百分點，及較2019年同期相差1.5個百分點。

於2023年首季度，Club Med平均每日床位價格為約1,941.6元，較2022年同期及2019年同期分別增加約9.3%及30.6%。

受益於業務於歐非中東及美洲市場持續成長及亞太區的強勁復蘇，Club Med首季未經審計之淨利潤較2022年及2019年同期均錄得大幅改善。

截至4月8日，Club Med錄得的截至2023年6月30日止六個月的累計預訂量按一致匯率計，以住宿、旅遊及服務（「BV STS」）之營業額表示，較2022年4月8日錄得的2022年上半年增加約34.2%，較2019年4月8日錄得的2019年上半年增加約24.9%。同時，2023年4月8日，錄得的截至2023年12月31日止六個月的累計預訂量按一致匯率計，以BV STS之營業額表示，較2022年4月8日錄得的2022年下半年增加約13.8%，亦較2019年4月8日錄得的2019年下半年增加約16.2%。

其他報道

港股ADR跌114點 夜期低水123點 美期亞股跌 中興、長汽等業績

美就業市場現降溫跡象 美債息回落 標指見1個月最大跌幅 道指跌110點

北水增持飛天雲動 減持商湯