恒指今早低開66點或0.33%，報20330點，大市成交金額16億元；國指今早低開23點或0.34%，報6872點。恒生科技指數開市報4070點，跌0.68%。非必需消費品、通訊服務股推低大市。全市上升股份比例為5.69%，下跌為5.65%，無升跌為88.64%。