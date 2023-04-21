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恒指低開66點 科指跌0.6% 李寧升13%

恒指今早低開66點或0.33%，報20330點，大市成交金額16億元；國指今早低開23點或0.34%，報6872點。恒生科技指數開市報4070點，跌0.68%。非必需消費品、通訊服務股推低大市。全市上升股份比例為5.69%，下跌為5.65%，無升跌為88.64%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）拖累大市。建行（0939）、李寧（2331）、中行（3988）貢獻恒指較多。

藍籌15隻升，35隻下跌，26隻無升跌。李寧（2331）升13.24%，報65元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）跌2.62%，報89.35元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股4隻升，18隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是金蝶（0268）開市報12.44元，升1.3%；跌幅最大的是阿里巴巴（9988）開市報89.35元，跌2.62%。

恒指低於10天線(20443.74點)。科指低於250天線(4113.92點)。

復星旅遊文化（1992）首季利潤倍增，Club Med4月8日止營業較上半年增34%。開市報9.35元，升1.19%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中州證券（1375）無成交，報1.21元。中海宏洋（0081）無成交，報4.52元。中國建築國際（3311）無成交，報9.4元。長城汽車（2333）開市報9.34元，跌0.43%。中興通訊（0763）開市報26元，跌0.76%。

寶新金融（1282）獲星商人逾2.2億元洽購並易主。開市報0.177元，升14.94%。

融創（1918）：債務逾75%持有人支持重組，延期供額外債權人加入支持重組。開市報2.04元，升14.61%。

中播（0471）領投《香港達人秀》料耗資2000萬，Viu TV參與播放。開市報0.65元，無升跌。

內地4月批86款國產遊戲版號，未見騰訊（0700）網易（9999）。開市報353.2元，跌1.06%。

國泰（0293）：3月載客人次按年升42倍，按月增19%。開市報7.8元，升0.52%。

中電信（0728）首季淨利潤錄79.8億人幣，按年增11%。開市報4.36元，升0.46%。

中移動（0941）首季多賺9.5%，勝預期，EBITDA增4.9%符預期。中移動3月份上客量達411萬戶，5G套餐單月上客半億。開市報67.1元，跌0.59%。

聯通（0762）5G套餐用戶3月份淨增1.8%或405萬戶。開市報6.25元，無升跌。

快手（1024）遭新浪創辦人旗下基金第3度減持。開市報48.55元，跌0.92%。

李寧（2331）：首季「零售流水」中單位數增長，同店銷售下降。開市報65元，升13.24%。

破頂股表現

破頂股包括，IGG（0799）創52周高，見6.73元，開市報6.73元，升1.66%；聯邦制藥（3933）創52周高，見6.34元，開市報6.34元，無升跌；人保集團（1339）創52周高，見2.86元，開市報2.86元，升0.35%；中國人民保險集團（1339）創52周高，見2.86元，開市報2.86元，升0.35%。

破底股方面

2隻股份創上市新低，包括ＡＰＯＬＬＯ出行（0860）低見0.116元，開市報0.116元，跌2.52%；民信國際控股（8456）低見0.22元，開市報0.22元，跌10.2%。

異動股

上升異動股，包括，寶新金融（1282）開市報0.177元，升14.94%；融創（1918）開市報2.04元，升14.61%；李寧（2331）開市報65元，升13.24%；中基長壽科學（0767）開市報0.044元，升12.82%；匯通達網絡（9878）開市報34.95元，升12.56%；恒達集團控股（3616）開市報0.355元，升10.94%；途屹控股（1701）開市報0.22元，升10%。

下跌異動股，包括，中國投資開發（0204）開市報0.35元，跌11.39%；SPROCOMM INTEL（1401）開市報0.57元，跌10.94%；民信國際控股（8456）創上市新低，見0.22元，開市報0.22元，跌10.2%；興業物聯（9916）開市報0.75元，跌8.54%；國農金融投資（8120）開市報0.119元，跌5.56%；權威金融（0397）開市報0.14元，跌4.76%；TRUE PARTNER（8657）開市報0.63元，跌4.55%；ＧＸ亞洲半導體（3119）開市報44.6元，跌3.34%；信義儲電（8328）開市報2.85元，跌3.06%；長安民生物流（1292）開市報2元，跌2.91%。

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