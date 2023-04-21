Mester稱，「我們更接近於緊縮進程的終點而非起點，進一步緊縮所需程度將取決於經濟和金融發展以及貨幣政策目標的進展」。

另外，亞特蘭大聯儲行長Raphael Bostic被問及是否仍然支持「再加息一次就完結」時，他說「我就是這麼想的」，並指出政策存在滯後。

Bostic和Mester今年在貨幣政策上都沒有投票權。但今年有投票權的費城聯儲行長Patrick Harker也傳達了類似信息。

Harker表示，「我預計可能需要進一步收緊，以確保限制性貨幣政策足以支持我們雙重使命的兩大支柱」，「一旦我們達到那一水平，預計會維持利率不變，讓貨幣政策發揮作用，應該會在今年達到這一水平」。

Harker表示，「我預計家庭和企業的信貸環境將會收緊，可能會減緩經濟活動和招聘」，「但整體程度仍不清楚」。

Harker又提到，聯儲局接近控制通脹加息行動的尾聲，「我們需要保持謹慎，不僅是針對當前的通脹水平，還要考慮未來的走勢」，並稱消費者價格指數和個人消費支出指數等通脹指標下降存在滯後，所以自己不贊成持續加息，認為需要把腳步慢下來。

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