黃勇表示，關注匯控就早前平安聲明作出回應。他認為，匯控聲明只是重複了過去對「分拆」方案的弊端及反對意見，惟平保提出了完全不同的戰略重組方案，重組後匯控仍然是亞洲匯豐的控股股東，仍是一家各地業務相互協同的全球銀行，不會造成匯豐的環球價值損害、增加運營成本、及法律障礙等問題。

黃勇指迄今為止，匯控從未就新戰略重組方案與平保做正式的討論。該行認為，按國際基本的公司治理原則和理念，任何股東或者投資者的意見，理應得到公司董事會和管理層的基本尊重。

匯控周三表示，該行已以開放的態度評估改變亞太區業務結構的選項，過程中仔細研究由第三方提出針對財務、法律及會計方面的分析及建議，相關結論亦多次透過會面和書面跟平安討論。匯控認為，平保提出的建議，會嚴重影響該行環球業務策略的成效，並且大大蠶食集團的收益、回報、股息及股東價值，損害匯控獨有的環球業務的定位，因此不能支持平保方案。該行期望在兩周後的股東會就兩項小股東議決案表決，為議題畫上句號。