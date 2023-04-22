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美三大指數周五收市微升 一周累計全線下挫

美國4月服務業採購經理指數（PMI）初值升至53.7，遠高於市場預期的51.5，不過美股表現反覆，收市均微升，道收市升22點或0.07%，報33808點；標指微升0.09%，報4133點；納指升0.11%，報12072點。

一周累計三大指數全線向下，納指跌0.42%；道指及標指分別跌0.23%及0.1%。

特斯拉（美：TSLA）上調Model S及Model X售價，股價收市升1.28%至165.08美元；蘋果公司（美：AAPL）收市跌0.98%至165.02美元；英特爾（美：INTC）更挫1.81%至30.3美元，成跌幅最大道指成份股。此外，銀行股再現沽壓，花旗（美：C）及道富（美：STT）分別跌0.75%及1.81%。此外，美國政府據報準備簽署行政命令限制美企投資中國，金龍指數收市跌1.76%。

歐洲股市先跌後升，英國富時指數收報7914點，升0.15%或11點；法國CAC指數收報7577點，升0.51%或38點；德國DAX指數亦升0.54%。

恒指夜期周五收報20009點，跌20點，較恒指收市低水67點；港股ADR比例指數收市報20026點，跌0.25%或49點，工行（1398）跌0.95%，折合報4.221港元；中國銀行（1810）亦跌0.48%，折合報3.11元。