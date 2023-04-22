他又指，阿里執行「1+6+N」組織變革後，雖然他不會在所有董事會上，只會在少數董事會，但這不意味著自己對每個業務完全置身事外。他表示，阿里所有業務都是高度數字化，他可以實時了解每個業務情況，加上數據的可視性很好，不在董事會不影響其對業務的了解。

張勇被問到推動阿里組織變革同時親自擔任阿里雲智能的CEO，他表示，自己作為企業一號位，最重要的就是要看到未來，阿里雲成立14年來抓住了移動互聯網的機遇，今年ChatGPT等應用更看到人工智能技術全面的爆發、新一代技術的出現和對各行各業顛覆性的影響。因此當集團看見未來、相信未來，就要堅定和義無反顧地去調動整個組織的資源去實踐。

他又笑言，親自下場是自己的樂趣，投資者對首一兩季表現會有耐心，但數季之後未達預期就會施加壓力，不過壓力也是樂趣。對他而言，愛好絕對不是當一個「吉祥物」，其工作樂趣來自創造，更希望為平台、舞台和給自己留下一個作品。