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聶雅倫：領展可持續未來館冀促與持份者合作   正推廣綠色租約

領展（0823）今天在旗艦商場樂富廣場設立「領展可持續未來館」，今天首日對外開放。集團主席聶雅倫表示，該館是推動可持續發展的重要舉措，將會經年發展，冀作為一個平台，促進與合作伙伴、消費者、社區及租戶合作及互動。同時，集團正推廣綠色租約，並預期到5月底電動車充電設施會增至1000個的水平，甚至與現有六成與食物相關的租戶合作，推動廚餘回收。

聶雅倫稱，「領展可持續未來館」佔地約6800平方呎，是免費開放，首半年的主題為「綠續開餐」，討論與食物及糧食和環境相關話題，之後會更換不同主題。今次項目只是第一步，屬多年的計劃，之後仍然有很多工作需要跟進，並且要緊扣社區，因此目前未有計劃在其他場地發展相類似的展館。由於項目佔領展整個租務組合不大，因此不會預期對物業收入淨額（NPI）及每單位分派構成影響。

除了這個項目之外，聶雅倫說，領展在推動可持續發展方面，會在綠色融資及債券發行方面，呼應財政司司長陳茂波的呼籲，繼續推出更多綠色融資產品。同時他們在租務上，會推動綠色租約，鼓勵租戶推出適用的綠色及環保措施。他們亦已經和非政府組織合作推動回收廚餘，但是他強調，因為涉及分類及檢拾等不同工序，過程複雜，因此對領展而言屬大型項目，非政府機構在當中帶來很多幫助。在現有租戶中，包括餐飲、街市等等與食物相關的租戶佔比高達六成，領展在回收廚餘方面，會和該等租戶進一步合作。此前集團完成供股，他相信對推動可持續發展不變，並強調，就算供股前，隻團本身已很有實力。

因應政府推出電子消費券，領展首席營運總監（中國內地除外）卓格理表示，集團在港的物業表現以服務本地人口為主，經歷過疫情及社會運動的考驗，表現保持穩定。電子消費券的推出，料支持帶動消費。恢復通關後，他見到個別項目多了遊客過來，但是旗下物業主要服務香港居民。

據理解，領展在推動綠色租約方面，首年目標為1000個，最新已增至1200個，超過預期。該等合約旨在推動租戶著手做好回收廚餘、減省電力，增加多些綠色元素，並且和租戶定下關鍵表現指標。