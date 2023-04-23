值得留意的是，博智林旗下的建築機器人已殺入本港建築界。據博智林機器人公司官方微信，今年二月份博智林的室內噴塗機器人在首次進入香港青衣青康路北的公屋地盤，並僅用了15分鐘就完成內墻及天花噴涂工序，覆蓋率達到90%，噴塗效果受到房屋署的肯定。

該篇微信文章引述港媒指，房屋署透露，建造業預計2027年人力缺口超4萬，而市民對公營房屋的迫切需求，香港政府正積極推進公營房建設，未來10年將供應30萬個公營房屋單位。面對挑戰，碧桂園積極配合房屋署，於今年公營房屋項目中引入博智林建筑機器人，以智能化施工解決部分建造業人力缺口問題。

房屋署高級結構工程師姚勛雄則指，機器人技術與傳統人工方式比較，以完成1個2至3人單位的內墻及天花噴涂工作為例，傳統人工方式需2人為1組，機器人技術則可以1人操作多機，并于15至20分鐘內完成。在提升效率的同時，傳統人手噴漆1平方米成本為58港元，機器人技術則為40港元，大幅降低了建造成本。

碧桂園在文內指出，建築業引入創新科技是未來方向，碧桂園將不斷嘗試，希望通過推廣機器人技術，解決未來工程量及勞動力短缺的問題，同時提高生產質量、降低材料損耗，關注低碳環保，以創新驅動發展，持續為行業轉型升級貢獻經驗。

早在2018年內房「大時代」之時，各內房公司為爭規模急攻猛進，當時碧桂園旗下樓盤的多起工程意外惹來批評。同年7月楊國強便公佈成立了博智林機器人公司，公司更表示要投資800億元造機械人，2019年5月又成立了專攻餐飲機器人的千璽機器人集團，開始研究各類機械人應用，藉此減低工程意外。公司亦有利用無人化裝備發展大農業，成立碧優選公司，組織農民開發種養殖基地等，並表示要將「地產」、「機械人」、「現代農業」打造成碧桂園的三駕馬車，公司定位為高科技綜合性企業。

雖然發展機械人、農業曾受市場質疑，不過在2021年集團便已開始批量生產機械人，並將之應用到旗下地盤。集團更在去年6月已成立「科技建筑集團」，瞄準科技建造，並加速推廣建筑機器人市場化落地應用。